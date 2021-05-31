المتحرش البرازيلي.. معلومات عن زوجته بعد دفاعها عنه: تستعطف الناس بصورة طفل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دافعت زوجة المتحرش البرازيلي عنه، بعدما ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه عقب تحرشه بفتاة مصرية خلال إحدى جولاته بالقاهرة، حيث انتشر فيديو للمتحرش البرازيلي وهو يقول إيحاءات جنسية للفتاة التي تجهل لغته البرتغالية، وعلى الفور انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في البرازيل، ومنها إلى مصر، حيث ترجموا الفيديو إلى العربية، وشرحوا معاني ألفاظ التحرش فيه، وبعد ذلك قررت زوجته كاميليا مونتيرو أن تدافع عنه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

معلومات عن زوجة المتحرش البرازيلي

يتابعها على موقع «إنستجرام» حوالي 45 ألف متابع، بينما زوجها المتحرش البرازيلي، لديه أكثر من 900 ألف متابع عبر نفس المنصة.

تنشر نصائح حياتية عبر صفحتها على «إنستجرام».

آخر ما نشرته بعد رسالة دعمها لزوجها هي صورة طفلهما الصغير، موضحة أن ابنهما فيكتور حصل على أول حذاء مطاطي للمطر.

وكتبت في تعليقها على الصورة: «يا رفاق، لم أستطع عدم مشاركة هذه الجاذبية معكم، ميجيل حصل ععلى أول حذاء مطاطي، ماذا يمكنني أن أقول عن بساطة منزل الجدة.. إنه لأمر جيد أن تكون قادرًا على عيش هذه اللحظات والاستمتاع بها كثيرًا، أنا أعتبر هذا أحد أفضل الموروثات التي أريد أن أتمكن من نقلها إلى ميجيل! هذه هي الثروة الحقيقية».

تفاعل عدد كبير من زوجة الطبيب المتحرش عبر الإعجابات والتعليقات.

ففي الوقت الذي لاقى المتحرش البرازيلي هجومًا كبيرًا عليه حتى من أبناء بلدته دفاعًا عن الفتاة المصرية، يجد أيضا دعم قليل من رفاقه الذي يرون أن هذا الفيديو بمثابة الدعابة.

واقعة المتحرش البرازيلي

يذكر أن الفيديو تسبب في حالة غضب واسعة على صفحة المتحرش البرازيلي، حيث اضطر لحذف الفيديو قبل أن يتوجه مجددًا إلى الفتاة ويصور معها فيديو آخر، مستغلا أيضا عدم معرفتها باللغة التي يتحدث بها.