حتى آخر نفس.. منة عرفة تعلن خطبتها على محمود المهدي بشكل غير مباشر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أسابيع قليلة من إعلان الفنانة الشابة منة عرفة عن خطبتها على محمود المهدي، نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة رومانسية تجمعها به، في إشارة لإعلان غير مباشر عن خطبتهما.

وظهرت «منة» في الصورة بفستان يحمل لون «بيبي بلو»، بينما ارتدى «محمود» بدلة كلاسيك، وعلقت الفنانة الشابة على الصورة: «مع بعض لغاية آخر نفس.. شكرًا على كل الرسايل اللي جاتلنا وكل حد اخد من وقته ولو دقيقة عشان يبعتلنا كلمه حلوة.. وشكرًا بجد على كل دعاوتكوا الجميلة.. فرحتنا اكتملت بيكوا».

ورد «محمود» على الصورة التي نشرتها «منة»: قائلًا: «حتى آخر نفس».

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرًا بين المتابعين، والمباركة لهما في التعليقات وهو ما ردت عليه الفنانة الشابة منة عرفة «الله يبارك فيهم حبايبي».

خطوبة منة عرفة

وكانت أعلنت الفنانة الشابة، منة عرفة خطبتها خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة»، دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على المنشور.

وطلت «منة» على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف.

المهدي يشارك صورة جديدة عبر إنستجرام

ومن جانبه، شارك محمود المهدي، قبل أيام صورة جديدة خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

وأظهرت الصورة سؤال إحدى صديقات الفنانة منة عرفة عن موعد زفافهما، واستعدادتها للإطلالة كـ عروس، قائلة: «مش يلا بقى»، ليرد عليها «المهدي»: «قريبًا يا أميرة».