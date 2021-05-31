فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عصير المانجو من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، فضلا عن أنها مصدر للألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين سي وبالتالي فإن تناولها يساعد في تحقيق العديد من الفوائد الصحية، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "healthbenefitstimes".

- بسبب محتواه الكبير من الألياف، لذا تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجسم على التعامل مع المشاكل المرتبطة بالمعدة.

- نظرا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، لذا فإن تناولها يساعد بشكل كبير في الوقاية من فقر الدم.

- يغذي الجسم بكميات كبيرة من فيتامين سي، ما قد يعزز من خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

- من المعروف أن المانجو تمتلك تأثيرًا مفيدًا إلى لصحة النساء الحوامل، حيث يعمل على زيادة معدل النمو العقلي والبدني للجنين، وذلك لاحتوائها على فيتامين ج والألياف وكذلك فيتامين أ.

- يوفر عصير المانجو العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم الذي يساعد في نمو العضلات وكذلك وظائف الأعصاب، بالإضافة إلى توازن السوائل داخل جسمك وكذلك ضغط الدم.

- يؤدي تناوله أيضا إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تهدئة اضطراب المعدة، فضلا عن يساهم في الوقاية من الإمساك.

- كونه غني بالمركبات المضادة للأكسدة والتي تشمل، ميثيل جالات، إيزوكيرسيتيرين، فيسيتين، كيرسيتين وحمض الغاليك، لذا يساعد تناول كوب منه على تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي والقولون وسرطان الدم وكذلك سرطان البروستاتا.

- كما يحتوي عصير المانجو على نسبة وفيرة من البوتاسيوم، ما قد يعزز من تقوية عضلات القلب.

- بفضل احتوائه على فيتامين ج وفيتامين أ وكذلك الكاروتينات، لذا تناوله يساعد على تقوية قدرة الجهاز المناعي، وبالتالي محاربة الفيروسات والعدوي.

- يعد تناول كوب من عصير المانجو بانتظام من بين أبسط الطرق لاكتساب وزن صحي والحفاظ عليه، حيث يتكون كوب العصير على حوالي 86 سعرة حرارية يتم امتصاصها بسهولة عبر الجسم.

- يعد تناول عصير المانجو طريقة فعالة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين أ، إذ يساعد على الحفاظ على صحة العين.