6 حيل لصنع برجر كالمطاعم في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

العديد منا يحب البرجر، ولكن عندما يتعلق الأمر بصنعه في المنزل، فإننا غالبًا ما نفشل، هل تعرف لماذا؟ السبب هو ارتكاب الأخطاء، كل طعام له هويته الخاصة وتقنياته التي صقلها الطهاة المحترفون على مر السنين.

واستعرض موقع timesofindia 6 نصائح سهلة ومهمة يمكن أن تساعدك في صنع أفضل برجر في المنزل.

اختر اللحم المناسب

لعمل برجر شهي، تأكد من استخدام قطعة لحم تحتوي على نسبة دهون لا تقل عن 18 في المائة، وفقًا للخبراء، فإن اللحوم الخالية من الدهن تصنع برجر جافًا.

يفضل استخدام اللحم المفروم الطازج للحصول على برجر أكثر نكهة.

لا تفرط في تقليب اللحم

وفقًا للخبراء، كلما تعاملت مع اللحم أو خلطته، كلما كان البرجر أكثر صرامة، لذا، تأكد من عدم إرهاق اللحم، قم بخلطها كلها برفق واتركها قليلا للحصول على أفضل النتائج.

استخدم الأيدي المبللة لعمل شطائر البرجر

أسهل حيلة لعمل شطائر البرجر بشكل مثالي هي تبليل يديك بالزيت أو الماء، يسمح ذلك للحوم بالتجمع بشكل أسرع.

تحميص الخبز

لتحضير شطائر برجر شبيهة بالمطاعم، تأكد من تحميص الخبز بالتساوي، استخدم مقلاة أو شواية مسطحة حتى تصبح مقرمشة، يساعد على تبخير الخبز، مما يسمح للخبز بالضغط حول المكونات الداخلية، كما أنه يخلق حاجزًا حتى لا تجعل الصلصات واللحمة طرية.

لا تفرط في الصلصات

ما يهم هو بساطة البرجر، لتحقيق ذلك، استخدم فقط الكاتشب والمايونيز، سيضيفان التوابل والنكهة المطلوبة.

أضف الكمية المناسبة بشكل صحيح

تأكد من إضافة الكمية المناسبة من الجبن والمخللات إلى البرجر، بحيث تجعل البرجر ألذ، أيضا، استخدم الخس الطازج والطماطم لإضافة النضارة إلى البرجر الخاص بك.