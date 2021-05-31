فيروس كورونا: هل الصداع من أعراض الفطر الأسود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار الارتفاع المقلق في حالات الإصابة بالفطريات السوداء في الهند الخوف بين الناس، وكذلك في مصر بعد ظهور بعض الحالات النادرة.

هذه الحالة الطبية الطارئة الأخيرة التي تم تطويرها بعد التعافي من فيروس كورونا أعادت العديد من المرضى إلى المستشفى في الهند، في حين أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما الذي يسبب داء الغشاء المخاطي أو الفطريات السوداء لدى مرضى كوفيد، فمن الأهمية بمكان توخي الحذر لمنع أي مضاعفات خطيرة.

الفطريات السوداء هي عدوى فطرية نادرة يمكن علاجها بالأدوية عند اكتشافها في الوقت المناسب، غالبًا ما يؤدي أي تأخير في العلاج إلى إزالة الجزء المصاب من خلال الجراحة، هناك بعض العلامات الواضحة لهذه العدوى والصداع المستمر هو واحد منها وفقا لموقع timesofindia.

العلاقة بين عدوى الفطر الأسود والصداع

في حين أنه من الشائع الشعور بالصداع عند المعاناة من كورونا، إلا أن الصداع المستمر بعد 14 يومًا من فترة الشفاء يمكن أن يكون أحد أعراض العدوى الفطرية السوداء، إنها في الواقع أولى علامات الالتهاب والعدوى التي تسببها الفطريات.

تحدث العدوى الفطرية السوداء أو داء الفطريات بسبب مجموعة من القوالب تعرف باسم الفطريات الدقيقة، غالبًا ما تهاجم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والظروف الأساسية، هذه الجراثيم الصغيرة موجودة في البيئة، عندما يتنفس شخص يعاني من ضعف المناعة الجراثيم الفطرية، فإنها تدخل الجهاز التنفسي وتبدأ في التأثير على الجيوب الأنفية أو الدماغ أو الرئتين، قد يؤدي ذلك إلى صداع مستمر أو تورم في جانب واحد من الوجه.

علامات أخرى للعدوى الفطرية السوداء

وفقًا للدكتور رانديب جوليريا، رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية، فإن تغير لون الفم وانخفاض الإحساس في أي جزء من الوجه يمكن أن يكون علامات على انتشار العدوى، نظرًا لأن العدوى الفطرية تبدأ من ممر الجيوب الأنفية، فقد يعاني الكثير من الناس من انسداد في الأنف، في حالة العدوى الفطرية السوداء الشديدة ينتشر الفطر بسرعة في الوجه مما يؤدي إلى تشوه الوجه، أبلغ بعض المرضى أيضًا عن ارتخاء الأسنان كأعراضهم الأولية.

كيف يتم الكشف عن العدوى

عادة، يتم إجراء الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية للجيوب الأنفية للكشف عن العدوى.

يوصي الأطباء أحيانًا بإجراء اختبار الدم القائم على تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) للكشف عن وجود العدوى الفطرية.

العدوى الفطرية السوداء ليست معدية، ولكنها لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد، يمكن لأي شخص يعاني من ضعف المناعة والحالة الطبية الأساسية مثل مرض السكري وفيروس نقص المناعة البشرية أن يصاب بهذه العدوى.

في حالة كورونا، يُعتقد أن مرض السكري غير المنضبط والاستخدام المفرط للستيرويدات يسببان العدوى، ربطت دراسة حديثة أيضًا بين الإفراط في تناول مكملات الزنك، وهو مزيج من المضادات الحيوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، وراء تفشي العدوى الفطرية.