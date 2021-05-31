كورونا اليوم: 5 نصائح لتقليل الآثار الجانبية للقاح.. وعرض قد يكشف إصابتك بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

عرض وحيد يكشف إصابتك بعد التطعيم

تم تطوير لقاحات كوفيد لمساعدة أجسامنا على تطوير مناعة ضد الفيروس دون الاضطرار إلى الإصابة بالمرض، لكن لا يزال من الممكن التقاط عدوى كورونا بعد التطعيم، وهناك عرض واحد يجب أن تبحث عنه على وجه الخصوص، وهو العطس.

لقد ثبت أن لقاح كوفيد-19 فعال في الحد من انتقال العدوى وتوفير الحماية ضد الأمراض الشديدة، لكن التطعيم لا يعني أنك محصن من الإصابة بالفيروس، إذا تم تطعيمك باللقاح وبدأت العطس كثيرًا دون سبب واضح، يقول الخبراء إنه يجب عليك بالتأكيد إجراء اختبار كوفيد، وفقا لصحيفة express البريطانية.

الفطر الأسود لدى مرضى كورونا..عوامل الخطر بخلاف السكري واستخدام الستيرويد؟

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالفطر الأسود لدى مرضى كورونا بخلاف مرض السكري واستخدام الستيرويد؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

وفقًا للدكتور سونيل كومار، مدير الخدمات الصحية العامة بالهند، في حين أن مرض السكري والأدوية المختلفة المثبطة للمناعة مثل المنشطات هي الأسباب الرئيسية لحالات الفطر الأسود في مرضى COVID-19 ، أيضًا الفطريات لديها القدرة على الازدهار والتسبب في أضرار في ظل الظروف غير الصحية، "الرطوبة في البيئة، البيئة غير النظيفة التي يتم فيها علاج المرضى وتزويدهم بالأكسجين يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للعدوى، يعيش الكائن الحي معنا ويتصرف عندما نكون منقوصين في المناعة،هناك عدة أسباب لهذا (الالتهابات الفطرية) - مرض السكري، والستيرويدات، وتناول الأدوية المثبطة للمناعة، والعلاج الكيميائي، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن مرض السكري والاستخدام المفرط للستيرويد ليست الأسباب الوحيدة المحتملة لانتشار العدوى، حيث يضيف الدكتور براميش: "لقد سمعنا أيضًا عن إمكانية استخدام الأكسجين الصناعي، ومياه الصنبور في أجهزة الترطيب، والأقنعة المعاد استخدامها، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وكلها أسباب محتملة للإصابة بالفطر الأسود".

5 نصائح مهمة لتقليل الآثار الجانبية للقاح

إذا كنت تعاني من عدم الراحة بعد تلقي اللقاح، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الأوجاع والألم، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

حافظ على رطوبتك وتناول المياه، خذ قسطا من الراحة، استخدم كيس الثلج، تناول مسكنات الألم إذا لزم الأمر، تناول الأطعمة الصحية.

اكتشاف عرضين شائعين لكوفيد-19 عند الأطفال

وفقا لموقع timesofindia، فإن معظم الأطفال لا تظهر عليهم أعراض تنفسية نموذجية كما تظهر عند البالغين، عادة ما تكون عدوى كورونا لدى الأطفال خفيفة وذاتية الشفاء ونادراً ما تتطلب دخول المستشفى.

تم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال المصابين بـ كورونا سواء مع أو بدون أعراض الجهاز التنفسي، أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعًا هي آلام البطن والإسهال، إلى جانب فقدان الشهية والقيء والحمى والبرد والسعال الجاف والتعب والطفح الجلدي، من بين أعراض الأنفلونزا الأخرى، بينما قد يعاني عدد قليل من الأطفال من صعوبات في التنفس.