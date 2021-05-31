أظهر نتائج واعدة في الهند.. ما هو علاج الأجسام المضادة ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع استمرار العالم في مكافحة فيروس كورونا، يواصل العلماء سعيهم نحو التوصل إلى علاجات محتملة في محاولة للقضاء على المرض.

تم تحضير علاج "كوكتيل من الأجسام المضادة" للمساعدة في تحييد فيروس كورونا في الهند، وتم الإعلان عن إطلاق كوكتيل الأجسام المضادة - "Casirivimab و Imdevimab" لعلاج حالات كوفيد الخفيف إلى المعتدل لدى المرضى، وفقا لموقع thehealthsite.

تجربته على رجل يبلغ من العمر 65 عامًا

وقالت مستشفيات إندرابراستا أبولو، إن كوكتيل الهند للأجسام المضادة، متاح الآن للمرضى المصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة من فيروس كورونا، وفقًا لعدة تقارير إعلامية، تم منح الدواء لرجل يبلغ من العمر 65 عامًا في مستشفى إندرابراسثا أبولو في دلهي بالهند.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن "كوكتيل الأجسام المضادة" الذي تم تطويره لعلاج كورونا يظهر نتائج واعدة، بعدما تم منحه لهذا الشخص الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى، كما تم إعطاء نفس كوكتيل الأجسام المضادة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي بعد إصابته بالمرض.

ما هو العلاج

في تجربة سريرية للمرضى المصابين بـ كورونا، تبين أن أدوية كاسريفيماب وإيمديفيماب، تقلل من الاستشفاء المرتبط بـ كوفيد أو الحاجة للتواجد في غرفة الطوارئ في المرضى المعرضين لخطر كبير لتطور المرض في غضون 28 يومًا بعد العلاج بالمقارنة مع الدواء الوهمي، ويجب إعطاء Casirivimab و imdevimab معًا عن طريق التسريب الوريدي .

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة مسببات الأمراض الضارة مثل الفيروسات.

أدوية كاسريفيماب وإيمديفيماب، عبارة عن أجسام مضادة أحادية النسيلة موجهة بشكل خاص ضد البروتين الشائك لـ SARS-CoV-2 ، وهي مصممة لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية.

أقرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

في الحادي والعشرين من نوفمبر لعام 2020، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحًا لاستخدام هذا العلاج في حالات الطوارئ (EUA) من أجل استخدام عقار casirivimab و imdevimab معًا لعلاج كورونا الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال (12 عامًا أو أكبر، ويزنون 40 كجم على الأقل)، وهذا يشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر أو الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة.