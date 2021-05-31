منها القهوة.. 8 أطعمة تسبب التعرق الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجة الحرارة نتعرض للتعرق الشديد، وهو من الأشياء المزعجة التى نرغب دائما لتجنبها، لذا فإننا نوضح لكم بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب التعرق الشديد، حسب ما ذكر موقع "lifehack".

1- الطعام الحار:

من المعروف أن الطعام الحار يجعل الأشخاص يتعرقون بشكل مفرط، حيث تعمل الأطعمة الغنية بالتوابل على زيادة التمثيل الغذائي لديك مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وتجعلك تتعرق بغزارة.

2- القهوة:

يمكن أن يسبب تناول القهوة أيضًا التعرق المفرط، حيث يحتوي المشروب على مادة الكافيين، وهي منبهات معروفة، كما أن الكافيين يحفز أيضًا الجهاز العصبي المركزي، ويتسبب في إفراز العرق، لذلك إذا كنت تعاني من التعرق وكنت من الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام، فمن الأفضل التوقف عن تناول القهوة.

3- البصل والثوم:

البصل والثوم وأي شيء يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب يمكن أن يجعلك تتعرق كثيرًا أيضًا، وتعمل فيتامينات ب على رفع درجة حرارة الجسم الداخلية ما يجعلك تتعرق أكثر من المعتاد.

4- البروتينات الخالية من الدهون:

يعتبر الديك الرومي والدجاج والأسماك من أكبر مصادر البروتينات الخالية من الدهون، حيث إنها تحتوي على نسبة دهون أقل بشكل طبيعي من اللحوم الحمراء، وأظهرت الأبحاث أن البروتين يساعد في زيادة معدل الأيض لأنه تمامًا مثل الألياف، يسهل هضمه وبالتالي يحرق المزيد من الطاقة للهضم ما يؤدي إلى التعرق.

5- الأطعمة الدهنية والمعالجة:

الشوكولاتة والخبز الأبيض والوجبات السريعة والأطعمة الأخرى المصنعة تجعلك تتعرق، حيث يحتاج جسمك إلى العمل بجهد إضافي لمعالجة هذه الأطعمة مما يسبب لك التعرق الشديد أثناء تناول الطعام وأثناء الهضم.

6- الحليب عالي الدسم:

إذا كنت تستهلك حليبًا عالي الدسم، فربما لاحظت أنك تتعرق أثناء تناوله، كما أن الأطعمة الغنية بالدهون ستجعلك تتعرق.

7- الفلفل الحار:

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية تحفز المستقبلات العصبية في فمك ثم يرسل دماغك إشارة إلى الغدد العرقية، ما يجعلك تتعرق كثيرا.

8- الحساء:

بعد تناول الحساء فمن المحتمل أن تجد نفسك تتعرق، وهذا لأن الحساء يتم تقديمه ساخنًا بشكل عام وسيبذل جسمك كل ما في وسعه لتبريدك أثناء تناول الطعام.