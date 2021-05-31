هل العسل الذي تتناوله صحي بالفعل؟.. إليك ما يجب البحث عنه عند شرائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من منا لا يحب تناول العسل، الملايين حول العالم يتحدثون عن الفوائد الصحية له، نظرا لكونه غذاء طبيعيًا.

ولكن إذا كنت تريد شراء العسل المعروف بفوائده المعززة للصحة والمناعة، فعليك شراء العسل الخام غير المعالج، هذ االنوع هو الذي يجب أن تبحث عنه، وفقا لموقع timesofindia.

هل تستهلك عسلًا صحيًا؟

سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية أو تبحث عن بديل صحي للسكر المكرر، فإن العسل هو أول ما يخطر ببالك عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى بديل صحي للسكر، ولكن هل العسل "صحي" حقًا؟

لا يمكن إنكار أن العسل هو الطعام المفضل لمعظمنا عندما يتعلق الأمر باستبدال السكر بشيء صحي، ولكن مع وجود عدد كبير من العلامات التجارية التي تدعي بيع العسل الصحي، يصبح من الصعب التمييز بين العسل الصحي والمغشوش، إليكم ما يقوله الخبراء عن العسل ومحتواه الصحي.

هل العسل المعبأ "صحي" في الواقع؟

لا توجد ندرة في ماركات العسل المنتشرة في السوق بدعوى أنها نقية وصحية ومعززة للمناعة، هل كل هذه المنتجات صحية حقًا كما تدعي؟ هل العسل الذي تتناوله نقيًا وغير متغير عن حالته الطبيعية؟

للتأكد من جودة العسل، يجب على المرء أن يعرف أن العسل هو الأكثر فائدة وصحة عند تناوله في أفضل حالاته الطبيعية، ومع ذلك، عندما تتم معالجة العسل المستخرج من خلايا النحل وتسخينه وتحميله بالمواد المضافة، فإنه لا يفقد فوائده الصحية الفطرية فحسب، بل قد يصبح غير صحي للاستهلاك، لذلك، إذا كنت ترغب في تناول العسل لفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى، فتناول العسل الخام غير المعالج.

الفوائد الصحية للعسل الخام

لطالما اشتهر العسل بأنه غذاء خارق له خصائص طبية خارقة، لقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن العسل عند استهلاكه في صورته النقية له بالفعل خصائص طبية خارقة.

خصائص العسل المضادة للبكتيريا والالتهابات والتئام الجروح معروفة جيدًا اليوم.

يحتوي العسل النقي أيضًا على خصائص مناعية، مما يعني أنه يساعد على تعديل جهاز المناعة في الجسم ويعزز مناعته بشكل فعال.

تشير الدلائل المتزايدة في السنوات الأخيرة إلى أن العسل عند استهلاكه في أنقى صوره قد يكون له أيضًا فوائد محتملة مضادة للسرطان.

حبوب اللقاح المستمدة من النحل من رحيق الزهور النابضة بالحياة والمتنوعة تساعد على تحسين الهضم والحيوية وطول العمر، إنه غني بالأحماض الأمينية وقد يساعد في تحقيق سلسلة من الأهداف الصحية بما في ذلك فقدان الوزن ومحاربة الحساسية وتحسين صحة الجهاز التنفسي وحتى توفير فوائد مكافحة الشيخوخة.

العسل الخام مليء أيضًا بالمغذيات النباتية ومضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات في الطبيعة، في الأوقات الحالية، عندما تكون الطريقة الوحيدة لحماية نفسك حقًا من فيروس معدي هي تعزيز مناعتك، يمكن لفنجان من شاي العسل والليمون النقي أن يقطع شوطًا طويلاً.

لسوء الحظ، يتم فقدان جزء كبير من هذه الفوائد عندما يتعرض العسل للمعالجة والتسخين والبسترة.

المعالجة الثقيلة تقتل خصائصها العلاجية الطبيعية وتقلل من كونها مجرد شراب حلو المذاق، هذا هو السبب في أنه ليس من المسلم به أن العسل الذي يتم الحصول عليه من محلات البقالة مليء بكل هذه الفوائد الصحية.

العسل الخام مقابل العسل المعالج

العسل الخام هو ما يُشتق مباشرة من النحل في أكثر صوره طبيعية، لا يتم تسخين العسل الخام ولا مبستر، لا تتم معالجته بأي شكل ولا يحتوي على أي إضافات بدلا من ذلك، فإنه يأتي محملا بالفوائد الهائلة لشمع النحل وحبوب لقاح النحل، ومع ذلك، ليس كل العسل المتاح في السوق في حالته الطبيعية الخام وغير المصنعة.

تعمل عملية الفلترة الميكانيكية والبسترة والتعبئة على تحسين ملمس العسل ومظهره بشكل كبير ولكنها تقتل أيضًا معظم فوائده، يمكن أن يزيد العسل المبستر من مؤشر نسبة السكر في الدم الخاص به والذي بدوره له تأثير سلبي على مرضى السكر.

لا يؤدي تسخين العسل إلى تدهور جودته فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان الإنزيمات والعناصر الغذائية الأساسية، والأسوأ من ذلك،عند طهيه، تنتج جزيئات العسل سمومًا تسهم في حدوث مشاكل صحية مثل الاحتقان والسمنة وعسر الهضم وأمراض الجهاز التنفسي واختلال توازن السكر في الدم.

لسوء الحظ، فإن معظم العسل المعبأ بكميات كبيرة الذي نحصل عليه في متاجرنا المحلية يتم تسخينه مسبقًا ومعالجته بشدة، من ناحية أخرى، يستبدل بعض المنتجين العسل بمحلول قصب السكر أو الذرة أو الأرز بينما يستبدل العديد من مربي النحل العسل الموجود في الخلية نفسها ببدائل السكر.