تجرأي وارتدي الشراريب Dare to Wear Fringes

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - الشراريب أو الـ Fringes صيحة تذكرنا بموضة الهيبيز في عقد التسعينات من القرن الماضي، الذين ارتدوها بشكل كبير وتألقوا بها بطرق مميزة. هذه الموضة الجريئة تعود في كل موسم لتفرض نفسها من جديد، إلا أنها في ربيع وصيف 2021 أحكمت السيطرة على المنصات، وغزت أذهان المصممين والماركات العالمية. فيما يلي نقدم لك أبرز من قدمها، وكيف يمكن أن تتألقي فيها بالطرق الصحيحة.





Zimmermann



Fringes Flashback







تضفي الشراريب رونقاً خاصاً على الأزياء، فهي موضة جميلة مليئة بالحيوية. وأول ظهور لها كان على الشالات والقفاطين ثم الكابات الخاصة بالبحر، فكانت تأتي بأشكال وتصاميم متنوعة. منهم من ابتكرها بأسلوب كلاسيكي جميل، ومنهم من أدخل إليها الألوان المتنوعة. ثم بدأ يتطور دخول الشراريب إلى الأزياء، فبات يتم تصميمها مع الكابات لتعكس إطلالة غامضة.

تعكس موضة الشراريب أسلوباً بوهيمياً جميلاً، واشتهرت بهذه الموضة شخصيات الهيبي Hippie في فترة التسعينات، فكانوا يرتدونها على المسارح وأثناء تجولهم. كما دخلت هذه الموضة إلى عالم الروك أند رول، وتحديداً السترات الجلدية والأحزمة.

يقال إن الشراريب نشأت منذ حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، في بلاد ما بين النهرين (العراق الآن). وتم ارتداؤها من قبل جميع فئات الناس في الحضارات القديمة، واستدلوا على ذلك من خلال المنحوتات أو التماثيل القديمة.

هذا وتم استخدام الشراريب في التنانير والشالات. هذه الملابس المنسوجة المزخرفة مصنوعة من القطن أو الكتان، أما الأثرياء فيستخدمون الحرير. وتأتي أشكالها في خطوط مستقيمة أو معقودة، حتى ربطها بشكل فريد قدر الإمكان.

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Benefits of Fringes



كانت الشراريب تستخدم في البداية للزينة والاستخدام العملي. من هنا كان الأميركيون يقصون الفائض من الأقمشة، وبدل أن يرموه كانوا يزينون به التصاميم على شكل شراريب. وكانت الملابس الجلدية تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير.

اعتبرت عشرينات القرن الماضي العصر الذهبي للأزياء المزينة بالشراريب. وخلال هذه الحقبة، كانت الفساتين فضفاضة، تم تقطيعها من الملابس الفاخرة ثم تزيينها بزخارف.

المصممان المشهوران للشراريب هما مادلين فيونيت Madeline Vionette وتشارلز وورث Charles Worth. كانا رائدين في الموضة الخاصة بالشراريب خلال عشرينات القرن الماضي.

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Designers with Fringes



مصممون كثر اعتمدوا هذه الصيحة الجميلة المليئة بالحيوية، ولعل أشهر من قدمها واشتهر بها هو توم فورد Tom Ford الذي دائماً ما يقدم في مجموعاته تصاميم مزينة بالشراريب، وهذا الموسم قدمها مع قفطان مميز وجميل. كما برزت هذه الصيحة لدى دار علايا Alaia وهالبرن Halpern. كذلك الحال مع مايكل كورس Michael Kors الذي يقدم دائماً تصاميم بوهيمية جميلة مزينة بالشراريب. هذا وقدمت غابرييلا هيرست Gabriela Hearst الكاب المزين بالشراريب الذي ينسدل فوق الأزياء بطريقة مميزة. كما برزت هذه الصيحة لدى مارني Marni وتوري بورش Tory Burch وفالنتينو Valentino وساكاي Sacai. هذا ولفتتنا تصاميم كريستيان ديور بشدة، بحيث أتت المجموعة بأغلبها مزينة بالشراريب الجميلة. طبعاً، كل دار قدمت هذه الصيحة وفقاً لتصورها الخاص، فمنها من قدم الشراريب الطويلة المنسدلة، في حين اختارت بعض العلامات الأخرى التوجه نحو الشراريب القصيرة.



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How to Style it



موضة الشراريب هي موضة حساسة جداً، وتتطلب منك عنايةً واهتماماً كبيرين. لذا إليك الطرق الأنسب لتنسقيها من خلال النصائح التالية:

• احرصي دائماً على إظهار الشراريب في إطلالتك لأنها موضة جميلة ومميزة، وتضفي على الأزياء رونقاً خاصاً، ولا تعمدي إلى إخفائها.

• نسقي الكاب المزين بالشراريب مع أزياء محايدة اللون، خالية من التفاصيل الزائدة، لكي تعكسي الأسلوب الغامض.

• في حال لم تحبي هذه الصيحة، ننصحك بأن تبدأي بإكسسوارات مزينة من الشراريب، تضيفينها إلى أزيائك فتمنحينها رونقاً خاصاً.

• لا تخشي من الشراريب الملونة فهي رائجة هذا الموسم وأتت بأشكال متنوعة.

• في حال كنت قصيرة، اعتمدي الشراريب الطويلة التي ستمنحك طولاً زائداً، أما في حال كنت طويلة فننصحك بالشراريب القصيرة.

• في حال كان سروالك يحتوي على الشراريب في الأسفل، فننصحك بأن تنسقي معه حذاء بكعب عال، لكي تظهري هذه التصاميم الجذابة.

• اعتمدي إطلالة بوهيمية جميلة مع أنماط أزياء الشراريب.

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Must Have Accessories







لا تظني أن موضة الشراريب هي حكر على الأزياء فقط، بل على العكس، ابتكر لك المصممون إكسسوارات مميزة من الشراريب، خصوصاً في عالم الحقائب، فبرزت هذه الصيحة لدى لويفي Loewe وسان لوران Saint Laurent وسي باي كلوي See By Chloe. هذا فضلاً عن أنها أتت وزينت الأحذية، كتصاميم غوتشي Gucci وتودز Tod’s وكريستوفر كاين Christopher Kane الذين زينوا مقدمات الأحذية الخاصة بهم بشراريب متنوعة، منها قصيرة ومنها طويلة. وطبعاً، لا يمكن أن ننسى الأوشحة التي تأتي دائماً مزينة بالشراريب، كتصميم بوتيغا فينيتا Bottega Veneta الجميل.حتى في عالم المجوهرات، دخلت الشراريب خصوصاً إلى تصاميم الأقراط والعقود والسلاسل.

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