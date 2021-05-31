موديلات قمصان صيفية لمختلف المشاوير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - تعتمد الفتيات بشكل عام في فصل الصيف على الخيارات الكاجوال بالقمصان مع تنسيقات ولا أروع من سراويل أو تنانير وحتى شورتات.

برز هذا الصيف عدد من القصات الأنثوية؛ مثل القمصان بالأكمام المنفوخة، أو المصمّمة بأكمام الجرس الواسعة، وأيضاً القمصان الفضفاضة المزيّنة بكسرات ضيقة عند الخصر، ولإطلالة تلفت الأنظار والانتباه؛ ما على الفتاة سوى تنسيق هذا الأسلوب مع تنورة بيضاء مستقيمة القصة، ينتهي طولها أسفل الركبة مباشرة أو مع بناطيل ملوّنة، ويفضل أن تكون بألوان الباستيل الناعمة.



عدة خيارات بالقمصان

دولتشي & غابانا Dolce&Gabbana



تفضل معظم السيدات عدة خيارات بالقمصان مع التنورة، منها على سبيل المثال قميص زهري مزيّن بنقط بيضاء، وتنورة بيضاء لخيار أنثوي، قميص أحمر مزيّن بحزام أسود للخصر مع تنورة سوداء لإطلالة عملية، سروال أبيض واسع مع قميص زهري طويل مزيّن بمطاطات لموديل ناعم وأنثوي، سروال ضيّق مع قميص أسود لمظهر حيادي، وأخيراً سروال أبيض مع قميص رمادي؛ لمظهر مناسب للخيارات اليومية.

كما بالإمكان التألّق بعدة إطلالات صيفية بأسلوب عملي، منها سروال أبيض مع قميص كاروهات باللونين الأسود والأبيض، تنورة بيضاء مع قميص أزرق بدرجة مميزة لمظهر عصري، ولإطلالة شبابية يمكن اعتماد سروال وبلوزة واسعين باللون الأزرق.

لارتداء القمصان في فصل الصيف بكل أناقة، يجب على كل فتاة وسيدة مراعاة الموديلات المنوّعة والمختلفة، فمن الصيحات الرائجة للقميص تلك المزوّدة بحزام يحدّد الخصر، ويتميّز بأنه يضفي لمسة من الأنوثة والجاذبية، فلِمَ لا تختارينها إذا كنتِ ترغبين في ارتدائها في أحد المشاوير النهارية المميزة؟!

أما في حالة ارتداء قميص غير مزوّد بحزام، فبالإمكان تنسيق حزام من الجلد معه، أو حتى ارتداء حزام الكورسيه الذي يأتي ضمن الصيحات الأكثر رواجاً لهذا الصيف؛ للحصول على إطلالة عصرية وغير تقليدية.

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قمصان محايدة وخطوط طولية

كوستومايد Custommade



الجدير بالذكر ضرورة مراعاة طول الجسم، فإذا كان الفتاة قصيرة القامة؛ فعليها أن تختار القمصان المصمّمة بخطوط طولية؛ لتعطيها مظهراً أكثر طولاً، ويمكن أيضاً ارتداء صندل بكعب عالٍ، أما إذا كانت طويلة؛ فعليها الابتعاد عن الخطوط الطولية تماماً، واستبدالها إما بالقمصان محايدة اللون كالبيضاء أو السوداء، أو اختيار القمصان المزيّنة بالنقوش العرضية التي تقلّل من المظهر الطويل، ويمكن أيضاً ارتداء حذاء رياضي أو حذاء الفلات المفتوح والمسطّح معها لإطلالة مميّزة.

يحتل القميص المطبّع بالخطوط مكاناً مهماً خلال هذا الموسم، بالإمكان تنسيق هذه القطعة مع السراويل الجينز البيضاء عالية الخصر والمصمّمة بأرجل واسعة أو مستقيمة القصة لإبراز طول الجسم، وينصح بانتعال صندل باللون الجملي الفاتح القريب للون الجلد، وحمل حقيبة كتف من نفس لونه أو باللون الأبيض.

رسومات النباتات والحيوانات البرية تشكل أسلوباً مميزاً هذا الصيف، حيث زينت القمصان بمختلف موديلاتها وخاماتها، لِمَ لا تنسّقين القميص الأبيض المشجّر مع سروال أسود قماش وحقيبة كبيرة لإطلالة العمل والمكتب؟! أوحتى تنسيق القمصان المزيّنة بطبعات الحيوانات مع الجينز الداكن وحقيبة باللون البيج أو الأبيض؛ لمشوار نهائي بامتياز مع صندل بلاتفورم.

وأخيراً، يبقى القميص الجينز على مختلف أشكاله وألوانه سيّد الموضة في كل موسم جديد؛ لأن وجوده ضروري وأساسي كواحد من أساسيات خزانة كل سيدة، خاصة إذا تمّ تنسيقه مع تنورة طويلة مزيّنة بكسرات البليسيه؛ للحصول على إطلالة أنثوية شبابية، كما يمكن تنسيق القمصان الزرقاء السماوية مع السراويل الجينز البيضاء وحذاء وحقيبة بإحدى النغمات الترابية.

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