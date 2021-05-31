كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - لأن موسم الصيف يتميز بألوانه المبهجة والمشرقة؛ قدمت دور الماركات العالمية والعديد من المصممين العالميين أزياءً مميزة باللون الأصفر، التي ستضفي الحيوية والإشراقة على إطلالتك في المناسبات والسهرات المسائية والمشاوير النهارية، ويُعتبر اللون الأصفر من أكثر الألوان انتشاراً والمفضلة لدى كثير من النساء.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل الأزياء باللون الأصفر لإطلالة صيفية مشرقة.



أزياء باللون الأصفر لإطلالة صيفية مشرقة





طقم من قطعتين باللون الأصفر من إيلي صعب Elie Saab

طقم قطعتين باللون الأصفر من Elie Saab





تُعتبر صيحة القطعتين من البلوزة والبنطال من أروع التصميمات التي يجب أن تكون قطعة أساسية في خزانة كل امرأة؛ فهي قطعة يمكن اعتمادها لمختلف المناسبات الرسمية أو السهرات المسائية باختلاف تصميماتها، وقد أعجبنا هذا الطقم من ماركة إيلي صعب «Elie Saab»، المُصمَّم من بلوزة من القماش باللون الأصفر ذات أكتاف عريضة مبطنة، وحزام طويل من البلوزة القماش عند منطقة الخصر، وبنطال بأرجل واسعة باللون الأصفر.

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إطلالة جذابة باللون الأصفر من Flying Solo

إطلالة جذابة باللون الأصفر من Flying Solo



إذا كنتِ تفضلين اعتماد البلوزة على التنورة القصيرة؛ لديكِ هذه الإطلالة من دار «Flying solo» المُصمَّمة باللون الأصفر من بلوزة جذابة بتصميم ماكسي مع أطراف الكشكش المنفوش بقصّة دائرية، وجاءت الأكتاف عريضة منفوشة، مع أربعة أزرار كبيرة من المعدن ذهبية اللون، بالإضافة إلى تنورة قصيرة ضيقة بقصّة أنيقة.

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فستان كاجوال باللون الأصفر من إيترو Etro

فستان كاجوال باللون الأصفر من إيترو Etro



أما بالنسبة إلى الإطلالات النهارية؛ فيمكنك أن تعتمدي فستاناً ناعماً باللون الأصفر، وقد قدمت دار Etro العديد من التصميمات الراقية والناعمة، وقد استوحينا لكِ هذا الفستان الطويل لتعتمديه في النهار، وصُمِّم الفستان برقبة مفتوحة على شكل «V»، مع أكمام منفوشة ثلث كُم، ومطبوع بنقشة من الورود بألوان مختلفة مثل الأبيض والبيج، بالإضافة إلى حزام عند منطقة الخصر من المعدن.

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فستان سهرة باللون الأصفر من «Dolce & Gabbana»

فستان سهرة باللون الأصفر من Dolce&Gabbana



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية منعشة مناسبة لسهرات الصيف؛ قدمت ماركة Dolce & Gabbana هذا الفستان الراقي، المُصمَّم من القماش باللون الأصفر من دون أكمام، وبكتف واحد، مع تنورة طويلة ضيقة بقصّة منسدلة، أما منطقة الخصر فجاءت عريضة مبطنة.

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