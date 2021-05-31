أجمل إطلالات حفل iHeartRadio Music Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - جرى حفل آي هارت ميوزيك أواردز على مسرح دولبي ثياتر في لوس انجلوس بعدما كان ألغي العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا. وجرى الحفل مع جمهور يرتدي كمامات وبحضور كبار النجوم ومنهم أريانا غراندي وديمي لوفاتو وميغان فوكس وزي ستاليون التي تم ترشيحها لسبع جوائز. أما تايلور سويفت فشاركت افتراضياً في الحفل وبدت على الشاشة مرتدية فستاناً مطبعاً من خيرمنت أند نانديتا.



تايلور سويفت تشارك افتراضياً

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



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ويذكر أن التصوير لبعض الجوائز تسنى لجمهور تيك توك المشاركة فيه عن ست فئات، وقد اخترنا ابرز الإطلالات التي ميزت الحفل ومنها لكل من:



ديمي لوفاتو: استعادت ألق الستينات في طقم مخملي كحلي يتميز بسترة بياقة عريضة وسروال واسع الساقين. وقد أحببنا تسريحة شعرها القصير ونظاراتها الضخمة المربعة.

وفي إطلالة ثانية لها على المسرح ارتدت ديمي زياً حريرياً مطرزاً يشبه البيجاما مع نظارات مميزة.

ديمي لوفاتو

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ديمي لوفاتو

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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هير: ارتدت زياً من الكسندر فوتييه يتألف من تي شيرت مطبعة برسم للنجم التون جون وسروال من الترتر الأسود ويزدان بالريش من الأسفل وقد وضعت نظارات باللونين الأسود والأبيض.

النجمة هير

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني





وخلال أدائها على المسرح ارتدت النجمة المتألقة طقماً ميتاليكياً مع نظارات مميزة.

من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



ميغان فوكس: تألقت بطقم من الساتان الوردي يتألف من كورسيه مع سروال طويل وحذاء ميتاليكي عال. وقد أرخت شعرها منسدلاً على كتفيها.

ميغان فوكس

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني







تشارلي داميليو: أطلت بفستان أسود طويل بسيط يزدان برسوم منمقة وتميزت تسريحتها بالبساطة.

تشارلي داميليو

الصورة من حساب آي هارت راديو على انستغرام

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كاميلا كابيلو: ارتدت فستاناً يشبه أزياء باربي من الساتان الوردي مع قفازات للذراعين وانتعلت جزمة طويلة الساق من الساتان الزهري.

كاميلا كابيلو

الصورة من حساب آي هارت راديو على انستغرام







أريانا غراندي: التي تزوجت حديثاً فأطلت بفستان اعتبرناه نقلة نوعية في ستايلها الذي اقترب من الطابع الانثوي الراقي فارتدت فستاناً من الكريب الحريري البنفسجي الداكن من تصميم Rat &Boa وتزينت بمجوهرات ماسية.

أريانا غراندي

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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