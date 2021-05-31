عبايات عملية مزينة بالجيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - تختلف مواصفات العباية المثالية من سيدة لأخرى، ولكن التصميم العملي الأنيق هو أول ما تبحث عنه السيدة الخليجية، ولأن الجيوب في العباية تُعد من أبرز مواصفات العباية المثالية العملية، فسوف نقدم لكُنَّ عدة تصاميم من وحي المشاهير على انستغرام.



عبايات بجيوب عملية من بدور أحمد

بدور احمد بعباية عملية مخططة -الصورة من حسابها على الانستغرام





بدور أحمد، إعلامية سعودية وموديل، تنتقي أبرز تصاميم العبايات بالأسلوب المختلف ليلائم مظهرها، وعن العبايات المزينة بجيوب تأنقت بعباية سوداء كلاسيكية مزينة بأزرار من المنتصف مع جيوب جانبية بقَصَّة عملية، ولخيار صيفي ناعم أطلت بعباية سوداء مزينة من الجزء الآخر بقماش أبيض مطبع بالرسومات الحمراء الكلاسيكية مع أطراف الأكمام وجيوب ملونة لخيار أنيق وعصري أكملته بحذاء بكعب أسود عريض، ولإطلالة ثالثة ظهرت بعباية سوداء مصممة من أحد الجزأين بخطوط طولية رمادية مع جيوب مصممة بخطوط رمادية ناعمة لإطلالة عملية.

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عبايات ملونة بجيوب من مي عبد الفتاح

مي عبدالفتاح بعباية سوداء مزينة بالالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





لمُحِبَّات المظهر العصري والمميز، اخترنا لكُنَّ من البلوغر والإعلامية المصرية، مي عبد الفتاح، عبايات ملونة وأنيقة تناسب صيف 2021، ومن أبرز التصاميم ارتدَتْ عباية خضراء مصممة بخطوط حمراء بشكل مثلث في الرقبة والأكتاف مزينة بدوائر ذهبية مع جيوب حمراء مخططة، وأكملت الإطلالة بحجاب وفستان باللون الأبيض لأناقة مميزة، واختارت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة مزينة بنقط ملونة مع حجاب فوشيا وجيوب منقطة بأسلوب الأكمام لخيار أنثوي راقٍ.

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آية مكرم بعباية ثقيلة بجيوب

آية مكرم بعباية ثقيلة بجيوب -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأناقة عملية في الشتاء، اخترنا لكُنَّ من الفاشينيستا المصرية، آية مكرم، عباية رمادية مزينة بخطوط صفراء بأسلوب ناعم في الأطراف والجيوب، وأكملته بحجاب أصفر مع أزياء كاجوال بتنسيقات كلاسيكية.

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وفاء عز الدين بتنسيق حيادي الألوان

وفاء عز الدين بتنسيق حيادي الألوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد الفاشينيستا المصرية، وفاء عز الدين، على تنسيقات الأزياء حيادية الألوان لأناقة بسيطة ويومية تناسب مختلف المشاوير، ومن أبرز إطلالاتها نسقت فستاناً أبيض بمطاط في الخصر مع عباية سوداء مزينة بشراشيب بيضاء في الجيوب وأطراف الأكمام، وأكملت اللوك بحجاب أسود وحقيبة من الجلد الأبيض، مع حذاء شفاف بكعب مزين باكسسوار فضي.

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