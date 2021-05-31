مقشر الكاكاو للوجه ستبهرك نتائجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - تقشير البشرة، يعتبر من أساسيات العناية بالبشرة؛ إذ يعمل على تنظيف البشرة من أعماقها من خلال إزالة الجلد الميت والبثور، وأيضاً توحيد لون البشرة. وبالتالي، تعزيز نضارتها وإشراقها. وعلى الرغم من انتشار العديد من مستحضرات التقشير الجاهزة التي تُعنى بهذه الغاية، بيد بعض النساء يفضلّن تطبيق المقشرات ذات المكونات الطبيعية. وليس هنالك أفضل من الكاكاو هذا المكون الجمالي لاستخدامه كمقشر طبيعي للوجه. لذلك، استفيدي من خصائصه الجمالية التي لا تعد ولا تحصى، وطبّقي مقشر الكاكاو للوجه لبشرة متألقة تشّع نضارة.

مقشر الكاكاو للوجه وفوائده الجمالية

مقشر الكاكاو للوجه وطريقة تحضيره

إليك، طريقة تطبيق مقشر الكاكاو للوجه بخطوات سهلة وبسيطة، للتخلّص من جميع مشكلات البشرة التي تؤرق جمالك.

الكاكاو والزبادي لتقشير الوجه

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة المكافحة للجذور الحرة، والحدّ من شيخوخة البشرة المبكرة. أما الزبادي فيُرطب البشرة، ويُقشرها، ويُشدّ مسامها. ويعمل الشّوفان على تنعيم البشرة، وتنظيف مسامها، وإزالة الجلد الميّت والبكتيريا عنها. ويتميّز العسل بالخصائص التي تحمي البشرة من حب الشّباب، كما يُحافظ على رطوبتها، ويزيد من نضارتها.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المُحلّى.

ملعقتان كبيرتان من الزّبادي العادي.

ملعقة كبيرة من الشّوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلَط المكوّنات جميعها معاً، في وعاء للحصول على مزيج متجانس.

يُغسَل الوجه، ثمّ يوزع المزيج عليه، ويُترَك مدّة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة.

تُبلَّل منشفة ورقيّة، أو منشفة ناعمة، وتُستخدَم في إزالة المزيج عن البشرة.

يُشطَف الوجه بالماء الفاتر، ثمّ يُجفَّف بالطّبطبة. ويُكرَّر مرّة، أو مرّتين أسبوعياً.

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الكاكاو والقهوة لتقشير للوجه

يُساعد تقشير البشرة بالكاكاو والقهوة في تفتيح لون البشرة

يعمل الكاكاو على تنظيف البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة وآثار الحبوب، ويحدّ من نمو الشعر داخل المسام. تُساعد القهوة في تفتيح لون البشرة وتقشيرها، كما أنّها تطهر الجلد وتسرع من الشفاء. أما زيت جوز الهند يُساعد في ترطيب البشرة؛ لاحتوائه على فيتامين E.

المكوّنات:

½ كوب من القهوة المطحونة.

½ كوب من مسحوق الكاكاو.

¼ كوب من العسل.

¼ كوب من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط جميع المكوّنات مع بعضها بشكل جيد عدا الماء، حتّى تتشكل عجينة. ثُمّ يرش الماء للحصول على مزيج كريمي.

يوضع الكريم على الوجه ويوزّع بأطراف الأصابع.

تُدلك البشرة بلطف مدّة 3-4 دقائق بحركات دائرية، ويُترك الكريم على الوجه مُدّة 5-6 دقائق. يُغسل الوجه بالماء الفاتر وتُجفف البشرة جيداً.

تُكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لعدة أسابيع متتابعة للحصول على النتيجة المرضية.

يُخزن ما تبقى من المزيج في علبة زجاجية في الثلاجة لأسبوعين فقط.

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الكاكاو والعسل والأفوكادو لترطيب البشرة

الكاكاو والعسل والأفوكادو لترطيب البشرة بفعالية

يُساهم الكاكاو في ترطيب البشرة عند مزجه مع العسل، والأفوكادو؛ لاحتواء الأخير على مضادات أكسدة طبيعية، والأفوكادو مُرطب فعّال للبشرة، كالعسل أيضاً.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ربع حبّة أفوكادو مهروسة.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.

طريقة التحضير والإستخدام:

تمزج المكوّنات جيداً للحصول على خليط متجانس.

يوزّع الخليط على بشرة الوجه ويُترك لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه بالماء الدافئ. ثم، تُرطّب البشرة بكريم مرطب.



الكاكاو في سطور

الكاكاو وخصائصه

الكاكاو شجرة دائمة الخضرة ذات أوراق عريضة وطويلة، يتراوح ارتفاعها ما بين أربعة وثمانية أمتار، وتنتج ثماراً كبيرة تحتوي على مجموعة من بذور الكاكاو. موطنها الأصلي هو أمريكا الجنوبيّة. تتم صناعة الكاكاو عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم، ثم إزالة البذور منها، ثم أخذها إلى المصنع ووضعها في آلات مخصّصة للطحن. يتمّ طحنها جيداً للحصول على خليط ناعم خال من الزيوت والدهون، وبعدها تغلف وتوضع في أكياس ورقية أو أكياس نايلون. يُعتبر الكاكاو من المشروبات الأساسيّة في دول العالم، كما يدخل في تصنيع الشوكولاتة، وأصناف الحلويات المختلفة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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