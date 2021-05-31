ماسك الأوكسيجين للوجه لا تهملي فوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - ماسك الأوكسيجين للوجه هو علاج غير جراحي، يلبي الكثير من احتياجات البشرة، مما يحافظ عليها أكثر توهجاً وإشراقة وشباباً. وهو يلاقي انتشاراً كبيراً، خصوصاً بين النساء اللواتي يتجنبن الخضوع للجراحات التجميلية، ويهدف الى تعزيز إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

وفي هذا المقال، نعرفك الى أهمية ماسك الأوكسيجين للبشرة، أبرز فوائد وطريقة استخدماه، وذلك للإفادة من خصائصه في مجال العناية بالبشرة.



أهمية ماسك الأوكسجين

أهمية ماسك الأوكسيجين للبشرة



يشتمل ماسك الأوكسجين على العديد من المكونات المفيدة لصحة البشرة والحفاظ على شبابها، من بينها: حمض الهيالورونيك الذي يحد من التجاعيد ويعزز مرونة البشرة، خلاصة الشاي الأخضر الذي يغذي البشرة وينظّفها، وفيتامينَي Cو A، اللذين يؤديان دوراً كبيراً في تأخير شيخوخة البشرة. وهذه التركيبة تجعل من ماسك الأوكسجين مثالياً في معالجة مختلف مشاكل البشرة، مثل الشحوب والبهتان والإرهاق، كما ويساعد في تجديد الخلايا وإزالة الجلد الميت، والقضاء على التصبغات والبقع الداكنة والرؤوس السوداء، والتقليل من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة، إزالة السموم من الجلد، محاربة الآثار السلبية للشمس والبيئة، وترطيب البشرة بالترطيب اللازم.

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كيفية استخدامه

بالإمكان الاستفادة من ماسك الأوكسجين بطرق عدة



بإمكانك الخضوع لماسك الأوكسيجين لدى أخصائص التجميل أو في الممنتج الصيح وصالون التجميل. كما أن هناك الكثير من ماسكات الأوكسيجين التي بإمكانك شراءها من دون وصفة طبية. وإذا كنت تفكرين باستخدام ماسك الأوكسيجين في المنزل، نظّفي بشرة وجهك أولاً، من ثم مدّي عليها طبقة رقيقة من ماسك الأوكسجين واتركيها لمدة عشر دقائق، مع تدليك البشرة بهدوء لبضع دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء البارد. وبإمكانك استخدام هذا الماسك قبل الخلود الى النوم أو قبل وضع المكياج، أو بعد يوم عمل طويل ومرهق.

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مميزاته

ماسك الأوكسيجين مناسب لجميع أنواع البشرة

يتميز ماسك الأوكسجين بأنه ملائم لجميع أنواع البشرة ولمختلف الأعمار، وكذلك مناسب لمنطقة حول العينين أيضاً، حيث يعمل على إزالة الخطوط الدقيقة والهالات السوداء، مما يمنحك إطلالة شبابية على الدوام وبشرة مشرقة وناعمة.

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