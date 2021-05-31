كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - غالباً ما تبحث العروس عن كل ما هو مميز في يوم زفافها، هذا اليوم الذي لن يتكرر طول العمر. فلكي تكوني مواكبة للموضة في يومك الكبير، وتكون إطلالتك كالأميرات، رومانسية وجذابة، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أبرز صيحات المكياج لإطلالة عروس رومانسية تخطف الأنفاس، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون لامع وروج نيود

مكياج عيون لامع وروج نيود(الصورة من حساب خبيرة المكياج تاتيانا زولزتاشكو على إنستغرام)



هذا المكياج خيار رومانسي لعروس 2021، فهو يضيء عينيها ويمنح وجهها إشراقة وتوهجاً طبيعياً، فظل العين الفضي اللامع فوق الجفن العلوي وعند مدمع العين سيعزز من جمال عيونك في اليوم الكبير، من دون أن ننسى الرموش الطويلة والكثيفة التي لا غنى عنها في مكياج العروس. أما الروج فالأفضل أن يكون باللون النيود.

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مكياج مونوكروم باللون الوردي

مكياج مونوكروم باللون الوردي(الصورة من حساب خبيرة المكياج إيلينا سينياك على إنستغرام)



يعد المكياج الزهري من أفضل خيارات مكياج عروس 2021، فإضافة الى أنه رائج جداً، فهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة. ولإطلالة عروس مشرقة وساحرة، اعتمدي في يوم زفافك، موضة المكياج المونوكروم باللون الزهري اللامع، بحيث تعتمدين اللون الزهري نفسه لكل من العيون والشفاه والبشرة.

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مكياج ناعم

مكياج ناعم(الصورة من حساب خبيرة المكياج فيكتوريا غريشينا على إنستغرام)



وإذا كنت تميلين الى أساليب المكياج الناعم، بإمكانك أن تعتمدي ليوم زفافك مكياجاً ناعماً وأنيقاً جداً، يرتكز على إضاءة العين بالهايلايتر، وتمرير الأيلاينر على كامل خط الجفن العلوي، على أن يكون عريضاً قليلاً، واستخدام الرموش الاصطناعية. وبالنسبة الى أحمر الشفاه، اعتمديه باللون النيود المات المائل الى الوردي، مع وضع القليل من البلاش الزهري على تفاحة الخدين.

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مكياج عيون غليتر وروج أحمر صارخ

مكياج عيون غليتر وروج أحمر صارخ(الصورة من حساب خبيرة المكياج يانا ياسنايا على إنستغرام)



أما إذا كنت ترغبين في لوك جريء يسلط الضوء عليك طوال يوم زفافك، بإمكانك أن تعتمدي مكياج عيون غليتر بتدرجات الفضي والأسود، مع الرموش الكثيفة جداً، وأحمر الشفاه اللامع باللون الأحمر الصارخ، فهو سيبرز شفتيك ويجعلها تبدو أكبر حجماً وامتلاءً.

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مكياج عيون باللون الأزرق الفاتح

مكياج عيون باللون الأزرق الفاتح(الصورة من حساب خبيرة المكياج فاليريا على إنستغرام)



وإذا كنت من صاحبات العيون الزرقاء، وتمتلكين بشرة فاتحة، بإمكانك أن تعتمدي ليوم زفافك، مكياج عيون جذاباً يعتمد على تدرجات اللون الأزرق الفاتحة، مع لمسة من الظل الفضي اللامع. وبالنسبة الى أحمر الشفاه، اختاري الروج النيود اللامع القريب الى لون البشرة.

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