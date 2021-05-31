لا تضعي العطر في هذه الأمكان من جسمك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مايو 2021 07:48 مساءً - هل ترشين عطرك في العادة على شعرك وجسمك بشكل عشوائي؟ إذاً أنت تقترفي خطأ كبيراً بحق شعرك وبشرتك على حد سواء، والسبب هو أن العطور تحتوي على مكونات ضارة تظهر نتائجها مع الوقت. لذلك، تعرفي في هذا المقال، الى أماكن الجسم التي لا ينبغي رش العطر عليها بشكل مباشر.



منطقة العينين

لا تستخدمي العطر على منطقة العينين



تعد العين أكثر الأماكن التي يجب تجنب رش العطر بالقرب منها، فالعطور تشتمل على مواد مهيجة للعين والبشرة على حد سواء مثل الإيثيل، مما يسبب لها الحساسية والاحمرار، ومع الوقت يلحق ضرراً بالغاً في منطقة العين.

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اليدان

لا تضعي العطر بالقرب من يديك



يعد رش العطر على المعصمين أحد أكثر الطرق شيوعاً للحصول على رائحة آسرة طوال اليوم. لكن إن حدث ووصل العطر الى يديك، فإن المواد الموجودة في العطور ستجعل بشرتك شديدة الجفاف، وعرضة للتشقق والنزيف وحدوث تهيجات والتهابات فيها.

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الإبط



يؤدي التفاعل الذي يحدث بين العطر وغدد عرق الإبط الى حدوث تهيج للبشرة، والحكة والحرقان. إضافة ال ذلك، يتسبب رش العطر مباشرة على منطقة تحت الإبط باسوداد البشرة وحدوث تصبغات قد يكون من الصعب جداً التخلص منها.

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الشعر

لا ترشي العطر على الشعر مباشرة



يمتص الشعر الروائح بشكل طبيعي، لهذا قد يبدو رش العطر على خصلات الشعر فكرة جيدة. مع ذلك، يمكن للعطور التي تحتوي على مواد قاسية أن تتسبّب بجفاف الشعر، لذلك احرصي على تجنب رش العطور على الشعر بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، نقترح عليك بأن ترشي العطر على فرشاة شعرك، ومن ثم تمشيطه بها، وهكذا تتجنبي تلف شعرك وجفافه.

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أفضل الأماكن لرش العطر

تعرفي إلى أفضل الأماكن لرش العطر

أفضل الأماكن لرش العطر، هي نقاط النبض في جسمك، بما فيها الرقبة والمعصمين وظهر ركبتيك، فمن خلال وضع العطر على هذه المناطق من الجسم التي تنبعث منها الحرارة لن يتسبب عطرك المفضل في تهيج بشرتك، وفي الوقت نفسه يدوم لوقت أطول لتبقى رائحتك جذابة ومميزة طول النهار.

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