جيهان علاء: «متلطمة أنا وأهلي بقالنا 3 أسابيع».. وفريدة سيف النصر ترد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة جيلان علاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، منشورًا تستغيث خلاله.

وقالت «علاء» خلال منشورها: «طب يا جماعة أنا متلطمة أنا وأهلي بقالنا 3 أسابيع ولسة بنعاني بسبب اكتشافنا لسوس ظهر فى الباركية.. رشينا مبيد صعب احتماله وسيبنا البيت يتهوى ورجعنا تاني».

وتابعت: «الريحة قوية لدرجة إننا كلنا مهنجين، لساني تقلان كدة، حاسة إن في مخدر بالشقة.. يارب أنا تعبت».

فريدة سيف النصر: لازم يتقطع بمنشار كهربائي

وعلى الفور لقى المنشور تفاعلا كبيرًا من المتابعين، وكان من بينهم الفنانة فريدة سيف النصر، إذ قالت: «حبيبتي ربنا معاكم، بس لازم المنطقة اللي فيها السوس قبل رش وغيره بييجوا يقطعوها خالص بمنشار كهربائي، وبعدين لما تخلص المشكلة يوصلوها تاني بباركيه بس رش وهو زي ماهو مابيعملش نتيجة، مجربينها في بيت أمي نرش وهو يسرح يستخبي في حته تانيه وهكذا، لازم تتبتر منطقة السوس إما لو كله لاقدر الله».

وأضافت: «هايتشال وكل رجلين خشب فوق الأرضيه دي بتتلف بفويل، ومش بهزر ده كان نجار أسطى والله من المناصرة، وهو اللي صحح لدكاترة الرش بتوع وزارة الزراعه علشان السوس مابيسيبش.. الخشب لو دخل زي النخل كده لازم بتر.. اللهم بلغت اللهم فااشهد وبسرعة.. وخلي بالك من تنفسك، بالذات الكبار ماتخلطيش معطر مع الغازات دي يستحسن مراوح وفتح شبابيك تكييف لأه».

معلومات عن الفنانة جيلان علاء

يذكر أن جيلان علاء، هي مذيعة وممثلة وكاتبة كوميدية مصرية، عرفها الجمهور من خلال البرنامج الكوميدي «أسعد الله مساءكم» مع أكرم حسني، كما اشتركت في عدد كبير من الفعاليات كستاند آب كوميدي.