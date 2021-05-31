في الكوشة.. تعليق غريب من علي غزلان يثير انتقادات المتابعين على «فيس بوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة تعود لـ6 أعوام مضت، لليوتيوبر والطبيب علي غزلان، أثارت السخرية حوله خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداولت من قبل بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر خلالها وهو يجلس داخل «كوشة» زفاف، بملامح بدت متغيرة عن شكله الحالي، وأرفق عليها تعليقا ساخرا.

تعليق علي غزلان

وأرفق «غزلان» تعليقا على الصورة، قائلا: «ولأن الحلال تأخر، سأقعد في الكوشة لوحدي وأتكاثر بالتبرعم».

سخرية نشطاء «فيس بوك»

وسرعان ما لاقت الصورة سخرية واسعة من قبل بعض نشطاء «فيس بوك»، وجاء من بين التعليقات: «ياريته كان فضل متأخر»، «عصر ما قبل السكرين شوتس»، «هيموت مرة واحدة».

مقطع فيديو لـ خطيبة علي غزلان يعرضها للهجوم

ومنذ أيام، تعرضت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، خطيبة البلوجر علي غزلان، لحالة من الهجوم الكبيرة، عقب نشرها مقاطع مصورة عبر خاصية «ستوري»، وهي تمزح مع خطيبها، خلال وجودهما في دبي.

وظهرت فرح شعبان وهي في نوبة ضحك وتتحدث في نفس الوقت، ما أثر على مخارج الحروف، قائلة: «أنا مجنونة وعاوزة الناس تشوف إني مجنونة».

وسرعان ما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع المصورة وعلقوا عليها، بين الانتقاد والسخرية منها بشكل كبير.

خطوبة علي غزلان

وكان اليوتيوبر الشهير أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ مؤخرًا، ونشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، معلقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏انتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

ووجه رسالة رومانسية لها قائلًا: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتي بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. إزاي ده حصل وإمتى وليه؟!.. معنديش تفسير غير إني بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت».