تامر هجرس مع والدته يخطفان أنظار المتابعين «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بصور مع والدته التي بدت تشبهه كثيرًا.

ونشر «هجرس» صورته مع والدته، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، وهما يتناولان الغذاء، وأخرى لهما في أثناء التمشية سويًا.

زوجة تامر هجرس تتحدث عن غيرتها عليه

وكانت ميرال هجرس، كشفت عن بعض تفاصيل علاقتها بزوجها الفنان تامر هجرس، خلال لقاءهما ببرنامج «The Insider بالعربي».

وبسؤالها عن هل تشعر بالغيرة على زوجها الفنان أم لا؟، أجابت «ميرال» قائلة: «لا الحمد لله مش بغير الغيرة الصعبة، بس أنا بغير عليه وكل حاجة بس الحمد لله، بس مبتحطش في مواقف صعبة والحمد لله واثقة من نفسي وواثقة من العلاقة».

تامر هجرس لابنته: ربنا يهديكي الصراط المستقيم

وقبل فترة احتفل تامر هجرس، بعيد ميلاد ابنته تمارا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، من خلال نشره لمجموعة من الصور التي جمعتهما سويا، منذ مرحلة الطفولة وحتى أن أصبحت شابة.

«طفلتي الصغيرة، محظوظ أنني والدك، قلبك من دهب، وروحك كلها حب، أنتي شمس الابتسامة، والضحكة التي تُعليني إلى أعلى سحابة، تزيدنني حكمة وقوة، أنتي هديتي من الله، كوني بخير، كي تجعلي العالم أفضل اليوم وكل يوم، قلبي معك دائما».. تلك هي الرسالة التي وجهها الفنان لابنته في عيد ميلادها، واختتمها بدعائه لها: «ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمتما بحبك».

ولقت الصور تفاعلا واستحسانا كبيرين من قبل المتابعين؛ إذ تفاعل الكثيرون معها، وجاء من بين التعليقات: «ربنا يخليهالك، تبان أختك الصغيرة، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميها، هي العيلة كلها أجانب كده».