سمية الخشاب تكشف عن عادة غريبة بينها وسيارتها: ببوسها كل يوم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادات وأسرار عن حياتها سواء أمام أو خلف الكاميرات، تحدثت عنها الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها، أمس الأحد، في ندوة فنية بـ«الوطن»، موضحة أن هناك علاقة خاصة تجمعها بسيارتها، التي تزعم أنها تشعر بها.

سمية الخشاب تكشف عن علاقتها بسيارتها

وقالت سمية الخشاب، إنها تشكر سيارتها بشكل يومي، وتتحدث معها باستمرار، متابعة: «ببوسها كل يوم وأقول لها شكرا إنك وصلتيني، لما بشكرها أكيد هي بتشعر، لأن الجماد بيسبح بحمد الله تعالى، والعربية دي مصنوعة من حديد يعني من صنع ربنا وليها ذبذبات وطاقة بتحس».

«الوطن» تكرم سمية الخشاب بعد نجاحها في مسلسل «موسى»

يشار إلى أن سمية الخشاب حلت مساء أمس، ضيفة على جريدة «الوطن»، في ندوة خاصة للاحتفال بنجاحها في مسلسل «موسى»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021.

وخلال الندوة، تحدثت سمية الخشاب عن تفاصيل عودتها إلى الدراما بعد غياب دام نحو 4 سنوات، وكذلك تعاونها مع الفنان محمد رمضان، والمؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، فضلًا عن كواليس فترة التحضيرات والاستعداد للشخصية والتحديات التي واجهتها.

وكشفت سمية الخشاب، عن كواليس مشهد زفافها في المسلسل، الذي أحياه أحمد سعد، ورد فعلها بعد سقوط فنجان القهوة من يده على الفستان، وغيرها من التفاصيل.

وتطرقت الفنانة، خلال الندوة إلى تفاصيل اتجاهها إلى غناء المهرجانات الشعبية، وتعاونها مع الفنان الشاب عمر كمال، في كليب «أوعدك»، ومشروعاتها الغنائية الجديدة.

نصائح سمية الخشاب للستات: ارقصوا يا جماعة

وكشفت الفنانة مسبقا، خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، عن خطوات بسيطة تحافظ بها على صحتها ورشاقتها، ونصحت الفتيات والسيدات باتباعها.

وذكرت سمية الخشاب عدة نصائح للبنات كان أولها الرقص: «نصحيتي لكل الستات ارقصوا.. الرقص دواء وعلاج ورياضة وليس قلة حياء.. يا بنات وستات افتحوا الأغنية وارقصي الدورة الدموية هتتحرك ومراكز الطاقة في جسمك حظك هيتحرك ومزاجك.. ارقصوا يا جماعة».