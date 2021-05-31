«الفشارة واللتاتة والحشرية».. حكاية أشهر برنامج إذاعي للنساء: السر في «بمبة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«إلى ربات البيوت»، برنامج إذاعي، يناقش القضايا الأسرية، ويقدم اقتراحات منزلية وأسرية للسيدات، من خلال تلقي المشكلات التي تواجهن بالبريد أو عن طريق التحدث عبر الراديو وتقديم الحلول لها، ما جعله من أكثر البرامج المصرية العالقة بوجدان المصريين، وارتبط في الأذهان بصوت الإذاعية صفية المهندس.

وتحل اليوم 31 مايو، الذكرى الـ87 على بدء البث الإذاعي بمصر في عشرينيات القرن العشرين، الذي انطلق في مثل هذا اليوم عام 1934، بالاتفاق مع شركة ماركوني.

ويُقدم «هُن» قصة أشهر برنامج إذاعي نسائي، وهو برنامج «إلى ربات البيوت»، للإذاعية الراحلة صفية المهندس، خلال السطور التالية.

كان البرنامج الإذاعي «إلى ربات البيوت»، يُقدم العديد من الفقرات، التي لاتزال عالقة وحاضرة إلى يومنا هذا في أذهان المستمعين، فكانت مقدمته الافتتاحية تجذب الجماهير، إذ كانت تقول صفية المهندس: «هنا القاهرة.. إلى ربات البيوت.. سيدتي صباح الخير».

جاءت بدايات البرنامج مع بدايات الإذاعة المصرية في نهاية الأربعينات من القرن الماضى، وكان من أشهر البرامج ولا يزال؛ إذ كانت تقدمه الإذاعية فايزة المولد، بالتعاون مع صفية المهندس، وامتد إلى كل الدول العربية؛ لأنه كان يطور نفسه مع الأحداث المحيطة، من خلال مناقشة قضية تهم الأسرة والبحث عن حلها كل يوم.

فقرات برنامج إلى ربات البيوت

خالتي بمبة

من الفقرات الثابتة في البرنامج الإذاعي الشهير «إلى ربات البيوت»، «خالتي بمبة»، التي كانت تؤدي دورها الفنانة ملك الجمل؛ إذ جسدت دور المرأة التى تتدخل فيما لا يعنيها بلسانها الطويل «اللتاتة والحشرية»، ويشاركها في العمل الفنان رأفت فهيم، في دور أبو سيد.

وكانت تبدأ الفنانة سرد حكايتها مع زوجها في الرواية، قائلةً: «الراجل أبو سيد يا أختي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب».

عائلة مرزوق

«عائلة مرزوق»، كان من ضمن الفقرات التي تضمنها برنامج «إلى ربات البيوت»، فكانت تطرح كل حلقة مشكلة من واقع المجتمع المصري مثل: «الإدمان، الهجرة غير الشرعية، والمشكلات الأسرية المختلفة»، وتهدف حلقات المسلسل لتقديم إرشادات وحلول متنوعة لمشكلات المجتمع، وتوجيه وإرشاد الزوجات والأزواج داخل الأسرة لطبيعة حقوقهم وواجباتهم.

شارك في تمثيل «عائلة مرزوق» على مدى تاريخه الممتد عدد كبير من ألمع الفنانات والفنانين، كان منهم: «عزيزة حلمي، جمالات زايد، آمال زايد، إحسان القلعاوي، أمينة نور الدين، سميرة عبدالعزيز، أحمد الجزيري، توفيق الدقن، فؤاد المهندس، عدلي كاسب، فريد شوقي، أشرف عبدالغفور، أشرف زكي»، وغيرهم الكثير.

وفي عام 2019، قالت منى خليل، مدير عام برامج المرأة بإذاعة البرنامج العام، إن رئيس الإذاعة محمد نوار قرر إعادة بث برنامج «إلى ربات البيوت»، فى التاسعة والربع صباحا، اعتبارا من أول سبتمبر من عام 2019، لإعادة البرنامج إلى موعده الأصلى بعد فترة طويلة من بث البرنامج في الحادية عشرة والنصف صباحا؛ بسبب إخلاء فترة الصباح لتسويق ساعات إعلانية عبر موجات الشبكة.