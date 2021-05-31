تطورات قضية هالة صدقي.. «الحكاية قلبت كوميدي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد نشر الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام» دعوى إنذار الطاعة التي رفعها ضدها زوجها سامح سامي، يرغب الكثيرون في معرفة تطورات قضية هالة صدقي مع زوجها.

قبل فترة فاجئ سامح سامي زوجته الفنانة هالة صدقي، بطلاقه لها في أثناء حديثه في «بث مباشر»، لكن تطور جديد وهو إقامة دعوى إنذار بالطاعة ضدها، وردت الأخيرة على الأمر من خلال تصريحها لـ«هن» بطريقة ساخرة: «قبل كدة طلقني على الهوا.. ودلوقتي رجعني وعملي إنذار بالطاعة.. طب يا ترى هروح البيت دا أون لاين برضو».

هالة صدقي.. الخلافات بقت كوميدية خالص

وأوضحت «هالة» أن الخلافات أصبحت تتخذ طابعًا وصفته بالـ«كوميدي»، مؤكدة أن كل هذه المحاولات التي يجريها الزوج غرضها إعادة الأمور بينهما ومجرى الحياة الزوجية بينهما: «كل دا عشان نرجع تاني.. وأنا معرفش مين بيفكرله كدا.. بقى غلبان كده والله العظيم مش بقول غير يا عيني».

شيخ الحارة يعيد الخلاف بين هالة وسامح

وبعد أن اختفى الحديث عن الخلافات بينهما، ظن البعض أن الأمور انتهت، لكن حديث الفنانة هالة صدقي في برنامج «شيخ الحارة» عن خلافاتها مع زوجها سامح سامي، أعادت الأضواء مرة أخرى.

وخرج سامح سامي في «بث مباشر» عبر حسابه قائلًا: «دي الصور اللي عرضها البرنامج الفاشل بتاع النهاردة، كان منزلهم على أساس هما جابوا حاجة خطيرة جدا، أحب أعرفكم يا فشلة إن دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتى تتصورا معاها، أما الصورة التانية يا فشلة فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجآت!».

وأعلن سامح سامي مفاجأة عبر «فيس بوك»؛ إذ طلق زوجته هالة صدقي لتظهر الأخيرة من خلال فيديو تكذب طلاقها قائلة: إن ما فعله سامح يعد «طلاق أونطة»؛ لأنه لا يوجد في مصر طلاق لمعتنقي الديانة المسيحية.

وأضافت: «ياريت يكون طلقني ده طلاق أونطة، لو كان عاوز يطلقني كان عمل كده وهو في أمريكا، بس هو في مصر ومفيش طلاق للمسيحيين في مصر بالطريقة دي».