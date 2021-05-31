بسمة وهبة تنهار من البكاء أمام الكعبة بسبب دلال عبدالعزيز «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مقطع فيديو لها وهي منهارة من البكاء أمام الكعبة الشريفة، وتدعو بالشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز.

وظهرت «بسمة» في مقطع الفيديو وهي تبكي بشدة معلقة عليه: «اللهم اشفي دلال عبدالعزيز وقومها لبناتها يا رب.. قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله.. يارب أشفي دلال حبيبتي.. صداقة كلها حنية وحب.. ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة.. يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال».

وتفاعل معها الكثير من المتابعين في الدعاء بالشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز من إصابتها من فيروس كورونا المستجد، إذ تمكث في العناية المركزة حتى الآن.

رامي رضوان: دلال عبدالعزيز قلبها حاسس بوفاة سمير غانم

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية لا تزال حرجة؛ إذ أنها تعاني من آثار فيروس كورونا، موضحًا أن المرحلة الحالية أشرس من فترة الإصابة ذاتها.

وأكد «رضوان» خلال حلقة برنامجه «مساء dmc»، أن الأسرة أخفت عليها نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكن قلبها «حاسس» ودائما ما تسألنا عنه، وكنا نختلق أكثر من سيناريو لإقناعها به.

وتابع: «لا فرصة للحزن على وفاة سمير فجميعنا نرتدي ملابس مُلونة وبقدر المستطاع النجم حسن الرداد وأنا موجودان معهم دائما، لكن رحيل الأب لا يعوضه أحد».

وأوضح، «أهم ما يشغل بال الفنانة دلال عبد العزيز رغم حالتها الصحية هو استمرارية أعمالها الخيرية التي تقوم بها من مساعدات»، لافتا إلى أنها «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج ايه، وبتقولنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان».