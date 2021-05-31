زوجة الطبيب البرازيلي المتحرش تدافع عنه: الناس يرون الشر في كل شيء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الأمس ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فعله السائح البرازيلي فيكتور سورينتينو، في حق فتاة مصرية استغل عدم معرفتها باللغة البرتغالية وتحرش بها لفظيا، لينشر مقطع الفيديو عبر حسابه على «انستجرام»، ويتفاجأ بالهجوم الشديد عليه، وتدشين هاشتاج «حاسبوا المتحرش البرازيلي».

ومع انتشار الهاشتاج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية بالفعل وقبض على السائح البرازيلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الواقعة.

لكن رد فعل غريب، صدر من زوجة المتحرش البرازيلي وتدعى كاميلا مونتيرو، التي دافعت عن زوجها، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»؛ إذ نشرت مجموعة صور تجمعها بزوجها الطبيب البرازيلي، معلقة عليها في إشارة عن قضيته، بحسب ما نشره موقع «العربية».

زوجة المتحرش البرازيلي: الناس يرون الشر في كل شيء

وقالت الزوجة في تعليقها على قضية زوجها: «العالم أكثر تعقيدًا.. فالناس يرون الشر في كل شيء تمامًا.. لكن حياتنا دائمًا ما تتحول إلى البساطة.. عند النظر إلى كل شيء من الجانب الإيجابي ومحاولة عدم الحكم.. واليوم أنا أمر فقط للتأكيد على أن الشخص الذي هو زوجي موجود في حياتي وفي حياة من حولنا.. أحب الأصالة والفكاهة ولا يكل فيما يؤمن به.. لديه طريقة عيش مكثفة تجعلني أكثر سحرًا، وأنا أكرس نفسي لمرافقته».

وتابعت الزوجة في تعليقها: «الحقيقة هي أن هناك طريقة واحدة فقط لعدم ارتكاب الأخطاء أبدًا، وهي لا تفعل شيئًا بالضبط.. فيكتور الشخص الذي يعرفه القليلون خارج الشبكات.. الشخص الذي يصعد على خشبة المسرح حيث كان أفضل رجل، ويعيش، دون تحيز، دون حقد.. هذا هو وهؤلاء نحن.. بشر حقيقيون.. شكرًا لكونك هكذا.. هذا الإنسان الكامل، من الأخطاء والنجاحات، والقلب الذي يستحيل قياسه».

المتحرش البرازيلي: كنت بهزر

وكانت بداية القصة، أن الطبيب نشر مقطع فيديو، وهو يوجه عدة أسئلة للفتاة المصرية، واستغل عدم معرفتها باللغة البرتغالية، وظل يوجه لها عددا من الأسئلة التي تحتوي على إيحاءات جنسية، لكن الفتاة ظنت أنه يتحدث معها عن أوراق البردي، لذلك أكملت الحديث معه.

وحين نشر الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام» تعرض الطبيب البرازيلي للهجوم الشديد من متابعيه، ثم خرج ليبرر بأن ما فعله هو مجرد «مرح ويعتاد على استخدام هذا النوع من الحديث من أجل المزاح مع أصدقائه»، وأنه استمر في الحديث بسبب أنه شعر بأن الفتاة تريد الموافقة على ذلك.