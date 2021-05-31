فيديو نادر.. منجم يتنبأ بمصير ابنتي سمير غانم قبل إنجابهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو صادم لا تتعدى مدته الدقيقتين، أثار الذعر في نفوس رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما ظهر خلاله الفنان الراحل سمير غانم، بصحبة أحد المنجمين، خلال لقاء نادر على الهواء؛ إذ قرأ المنجم الكف للفنان، وأخبره بالعديد من التفاصيل عن مصير مستقبله.

المنجم يتنبأ بمصير بنات سمير غانم

وخلال الفيديو، ظهر قارئ الكف الذي يدعى «محمد» وهو يمسك بأحد كفوف الفنان الراحل، ومن ثم بدأ يقص عليه ما سيحدث له في المستقبل؛ إذ كان اللقاء قبل إنجاب سمير غانم لبناته دنيا وإيمي.

وقال قارئ الكف لسمير غانم: «هتحقق في حياتك 4 مفاجآت سارة، لم تحلم بها دلوقتي مش موجودة في ذهنك دلوقتي، وأنت ماشي في الطريق خلي بالك متسرحش، وفي اتنين من ذريتك هيكون ليهم مستقبل ضخم جدا وهتفرح بيهم أوي».

تحقيق نبوء المنجم

وبالفعل على ما يبدو أن نبوءة قارئ الكف للفنان الراحل قد تحققت، وأصبحت بنتيه دنيا وإيمي، من أشهر نجمات الفن في الوطن العربي خلال الألفية الجديدة.

كيف كان يقضي الفنان سمير غانم وقته في المنزل برفقة دلال عبد العزيز؟

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، في إحدى اللقاءات التلفزيونية لها، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إن الفنان سمير غانم كان متعلقا كثيرا بابنتيه الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، مشيرة إلى أنه تأثر كثيرا بعد زواجهم، وكان يحرص على الاعتناء بالكلب الخاص بالأخيرة.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن سمير غانم يتميز بحس فكاهي تميز به في مشواره الفني جعل منه أسطورة للكوميديا، إلا أنه وخلال تواجده في المنزل يلتزم الصمت في أغلب الأوقات، إذ أنه كان يحب مشاهدة التلفزيون، متجنبا الحديث بشكل دائم، قائلة: «كلامه كان قليل جدا».

وكانت قد تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم خلال استضافتها في حلقة برفقة أختها إيمي سمير غانم في برنامج «صاحبة السعادة»، أنها بعد زواجها، لم تستطع تحمل فراق والدها، ما جعلها تركب كاميرات المراقبة في منزل والدها، حتى تستطيع رؤيته بشكل مستمر عبر هاتفها الخاص وقتما شاءت، فضلا عن رغبتها في مراقبة الكلب الخاص بها.