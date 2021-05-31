أبرز تصريحات منى زكي بعد تصدرها التريند: «مش من حق الزوج الاعتداء على مراته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة منى زكي، تريند موقع البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، عقب استضافتها، ليلة أمس، في لقاء على فضائية «MBC مصر»، وحديثها عن الكثير من القضايا التي تخص المرأة، وبطولتها لمسلسل «لعبة نيوتن».

أبرز تصريحات منى زكي

وخلال اللقاء، كشفت الفنانة عن العديد من كواليس تصوير مسلسل «لعبة نيوتن»، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال عرضه ضمن سباق دراما رمضان الماضي، مؤكدة أنها تشعر بحالة من السعادة كون أن المسلسل الذي شاركت في بطولته سلط الضوء على العديد من القضايا النسوية الهامة، التي ناصرت المرأة، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفهي، مشيرة إلى أنها مُناصرة لقضايا المرأة، ويجب أن يكون لها كيانها واحترامها ومكانتها في المُجتمع.

رسالة منى زكي لابنتها

وخلال اللقاء، وجهت «منى» العديد من النصائح الخاصة لابنتها «لي لي أحمد حلمي»، والتي جاء من بينها ضرورة حفاظها على جسدها، وكذلك حريتها معلقة: «لازم أولادنا يتربوا على أنهم يحموا نفسهم والبنت تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي إنه مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى فيه إحساس بينهم».

منى زكي: مش من حق الزوج الاعتداء على زوجته

أما عن تسليط العمل للضوء على قضية الاغتصاب الزوجي، قالت منى زكي: «مش من حق الزوج إنه يعتدي على مراته، لا دين ولا قانون ولا أي حاجة بتقول كده، البنت لازم يبقى عندها ثقة في نفسها، جسمها ملكها حقيقي، حتى لو اتجوزت».

واستطردت حديثها خلال اللقاء: «الجواز مش معناه إن ده مش جسمها، ومش معناه إنها مبتمتلكش نفسها، لأ هي بتمتلك نفسها لغاية ما ربنا ياخدها، احنا مش حيوانات، حتى الحيوانات مبيعملوش كده».