زينة بعد تنازلها عن قضية حبس صحفي: لا أنسى مواقف الصحافة الإيجابية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر الفنانة زينة عن امتنانها لدور الصحافة المصرية والصحفيين المصريين الذي وصفته بـ «الإيجابي» خلال مسيرتها الفنية، وذلك عقب تنازلها عن الدعوى القضائية التي أقامتها ضد أحد الصحفيين على وقع إساءته لها.

ونشرت زينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» تفاصيل تنازلها عن الدعوى القضائية ضد الصحفي قائلة: «أحترم الصحافة المصرية ولا أنسى مواقفها الإيجابية معي طوال مشواري، وعندما انحرف أحد الصحفيين عن طريق الصواب، أقمت دعوى قضائية وأنصفني القضاء وانتهى إلى الحكم بسجن الصحفي المسئ لمدة عام».

وكشفت الفنانة زينة: «بعد تدخل الكاتبين الكبيرين نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي والأستاذ عادل حموده، قررت سحب الدعوى اعتزازا وتقديرا للكتاب الكبار ولكل الشرفاء في صحافة بلادي».

وكانت الفنانة زينة قد عن سبب اختفائها عن وسائل الإعلام منذ فترة، حيث قالت: «أنا مش بعرف أمثل أو أكذب في البرامج عشان كده ظهوري كان بيخسرني مش بيكسبني» موضحة أن ظهورها تلفزيونيا ضايق الكثير منها، «الناس قالت مالها بتضحك كده ليه، مالها بتقول كلام وحش عن أصحابها، فلاقيت نفسي عمالة أخسر وأنا لسه بقول يا هادي».

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وأضافت خلال لقاء تلفزيوني سابق في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر» أنها لم تستطع مجاراة الوضع لذلك قررت عدم الظهور في وسائل الإعلام مستطردة: «الناس قالتلي متقوليش الصراحة، ولو مش بتحبي حد متقوليش عليه، قولي كل أصحابي حلوين وكل زملاتي حلوين».

وتابعت: «جميع الناس انتقدوني لأني بفهم بعض الناس غلط لأني بحس إنهم طيبين».

وفي سياق منفصل كانت نيابة منطقة القاهرة الجديدة قد حققت في الواقعة التي واجهت خلالها زينة اتهامات بالتحريض على السرقة والاستيلاء على «إنسيال ألماظ» من داخل فيلا سيدة بكمبوند القطامية هايتس.