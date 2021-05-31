والدة رائد الفضاء تعلق على احتفاله بها بصورة من الفيوم: «لا أستطيع عناقك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظروف اسثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في كل بقاع العالم، غيرت مسار الاحتفالات والمناسبات، ما جعل البعض يفكرون في طرق غير تقليدية للتعبير عن حبهم لمن حولهم، وهو ما حاول فعله رائد فضاء فرنسي، يدعى توماس بيكيه، الذي هنأ والدته بعيد الأم على طريقته الخاصة.

تفاعلت الكثير من الأمهات مع منشور الشاب، الذي قرر الاحتفال بعيد الأم على طريقته الخاصة، فكان من أبرز تعليقاتهن: «شكرا لك توماس، هذا القلب رائع لن نندهش بما فيه الكفاية من كنوز الطبيعة الأم، شكرًا لك على هذه الكلمة، وشكراً لك على هذا القلب الجميل إيماءة لطيفة لجميع الأمهات، شكرًا لك توماس لجميع الأمهات، أتمنى عيد ميلاد سعيد لجميع النساء اللواتي يلدن اليوم طفل المستقبل بكوكبنا الجميل، يا له من فخر لأم أن ترى طفلها يعيش، ويتنفس، ويلمس أحلامه، أتخيل كلاً من سعادتها لمعرفة أنك سعيد تمامًا وناجح وخوفها من الأم عندما يبدأ العد التنازلي، أحظى بالكثير من الاعجاب لوالديك وزوجتك واحبائك، عيد ميلاد سعيد لوالدتك ولكل امهات العالم».

وعادة ما تحتفل فرنسا بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مايو، إلا أنه في بعض الأحيان يرجأ إلى الأحد الأول من شهر يونيو، في حال صادف الأحد الأخير من مايو عيدا قوميا آخر.

وعبر رائد الفضاء عن امتنانه لوالدته بطريقة أبهرت الجميع؛ إذ نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من الفضاء تظهر فيها محافظة الفيوم المصرية على شكل قلب.

واستعان رائد الفضاء بالصورة ليعايد والدته والأمهات جميعا، معبرا عن حبه لها، وقال خلال منشوره، الذي لقي تفاعل آلاف من الرواد: «يحب الدماغ البشري التعرف على الأشكال المألوفة من حولنا، ويسمى pareidolia كلمة ثلاثية العدد، أرى بوضوح وأنا أطير فوق واحة كبيرة جنوب القاهرة، وهي في الواقع واحدة من أقدم أنظمة الري وإدارة المياه المستدامة في تاريخ البشرية».

وتابع خلال منشوره، معايدًا والدته وجميع الأمهات: «عيد ميلاد سعيد لجميع الأمهات وخاصة لي لم يكن هناك عيد حب، لكن اليوم هو عيد الأم في فرنسا وبلدان أخرى».

وأشار رائد الفضاء الفرنسي، خلال معايدته لوالدته: «تتلقى والدتي رسالة شخصية باللغة الفرنسية، لكني كرست هذه الواحة على شكل قلب في مصر لجميع الأمهات في العالم، بغض النظر عن وقت احتفالهن بعيد الأم، يجب أن يكون بالفعل أكثر من يوم في السنة على أي حال».

والدة رائد الفضاء تعلق على منشور ابنها: لا أستطع عناقك اليوم

وعلقت والدة رائد الفضاء، قائلة: «شكرا لك توماس، عيد ميلاد سعيد لأمك التي لا تستطيع أن تعانقك اليوم، وهذه المرة لا علاقة لـ Covid بذلك».