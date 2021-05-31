الفنانة مني زكي تكشف جانب من حياتها.. «أنا قاسية جدا على أحمد حلمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة منى زكي عن جوانب من حياتها الشخصية وعن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه في رمضان 2021

وعن شعورها بالخوف من المشاركة في المسلسل علقت زكي قائلة: «الخوف شىء موجود ولكن لم أجعله يؤثر على عملي لأن الفن مغامرة ولكن توجد أساسيات وهي وجود مخرج جيد للعمل مثل تامر محسن كما أنني كنت معجبة بالسيناريو».

وأضافت منى زكي خلال لقاء تلفزيوني علي قناة mbc: «تحمست جدًا لفكرة العودة للدراما لأني مكنتش عملت حاجة من وقت طويل.. محدش كان يتوقع عودتي بأي شكل».

وحول ما تردد عن تشابه شخصية الفنانة الحقيقية مع شخصية «هنا» التي جسدتها في مسلسلها نفت منى زكي وجود تشابه وتابعت: «أنا قاسية جدا على أحمد حلمي زوجي».

وكشفت أنها شعرت بحالة من السعادة التي تسبب فيها مسلسل «لعبة نيوتن» عندما أثار قضايا نسائية مثل الطلاق الشفوي بين هنا وحازم، مشيرة إلى أنها لم تقرأ عن هذا الأمر وكانت تستمد معلوماتها أثناء التصوير من المؤلف والمخرج تامر محسن، وأضافت مازحة أنها ضد الزواج في المطلق.

كما وجهت «زكي»، خلال الحلقة نصيحة لابنتها «لي لي» بأن تُحافظ على جسدها وحريتها معلقة:« لازم نعلم ولادنا أنهم يحافظوا على نفسهم والبنت تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي أنه مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى فيه إحساس بينهم».

منى زكي توجه نصيحة لابنتها «لي لي»: «حافظي على جسدك»

يشار إلى أن الفنانة منى زكي تصدرت مؤخرًا ترند موقع «جوجل» بعد ظهورها الأخيرمع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، في برنامج «كلمة أخيرة»، حيث أزالت الستار عن تفاصيل وأسرار تخص حياتها الشخصية ومسلسلها «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحا كبير خلال عرضه فى الموسم الرمضانى 2021 أو عن حياتها الشخصية.