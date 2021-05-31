سمية الخشاب تكشف عن سبب رشاقتها: السر في المشروب الأحمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار عديدة كشفتها الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها، أمس الأحد، في ندوة فنية بـ«الوطن»، جاء من بينها سر نشاطها الدائم والحفاظ على رشاقة جسدها، وهو تناولها للمشروب الأحمر، الذي فندت مكوناته خلال حديثها.

مكونات المشروب الأحمر

وكشفت «سمية» خلال حديثها في بث مباشر لـ«الوطن»، عن مكونات المشروب الأحمر الذي تعتبره بمثابة وصفة سحرية لصحة الجسد، وهو عبارة عن مجموعة من الخضراوات والفواكه مثل البقدونس والسبانخ والتفاح والكمثرى، ويضاف البنجر الأحمر إليهم.

وتابعت قائلة: «حطي بنجراية مع العصير الأخضر هتلاقي لونه أحمر وطعمه مسكر، ومفيد جدا للدايت وطارد للسموم وبيحرق الدهون وبيدي نضارة للوش، ولو شربتيه على الريق هتحسي بطاقة كبيرة».

نصائح سمية الخشاب للستات: ارقصوا يا جماعة واشربوا العصير الأخضر

وكانت قد كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، عن خطوات بسيطة تحافظ بها على صحتها ورشاقتها، ونصحت الفتيات والسيدات باتباعها.

وذكرت سمية الخشاب عدة نصائح للبنات كان أولها الرقص: «نصحيتي لكل الستات ارقصوا.. الرقص دواء وعلاج ورياضة وليس قلة حياء.. يا بنات وستات افتحوا الأغنية وارقصي الدورة الدموية هتتحرك ومراكز الطاقة في جسمك حظك هيتحرك ومزاجك.. ارقصوا يا جماعة».

وأوضحت سمية الخشاب، أنها حاليًا تدرس في علوم التغذية كيفية الحفاظ على الصحة: «صحتنا هي أكبر نعمة في الوجود وإحنا بناكل وغير مدركين بمدى أهميتها الصحة، وعملت تريند العصير الأخضر وكسر الدنيا وحبيت نصح الناس وأفيدهم بما تعلمته».

ونوهت الفنانة إلى أن العصير الأخضر الذي تقصده هو المكون من بقدونس وشبت وكزبرة خضراء وكرفس أو خيارة وتفاحتين بدون عسل أو سكر «سر رشاقتي ونضارة بشرتي».

«الوطن» تكرم سمية الخشاب بعد نجاحها في مسلسل «موسى»

يشار إلى أن الفنانة حلت، مساء أمس، ضيفة على جريدة «الوطن»، في ندوة خاصة للاحتفال بنجاحها في مسلسل «موسى»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021.

وخلال الندوة، تحدثت سمية الخشاب عن تفاصيل عودتها إلى الدراما بعد غياب دام نحو 4 سنوات، وكذلك تعاونها مع الفنان محمد رمضان، والمؤلف ناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة، فضلًا عن كواليس فترة التحضيرات والاستعداد للشخصية والتحديات التي واجهتها.