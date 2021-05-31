«إسراء» تعلم الصم والبكم تصميم الأزياء عن طريق «أبلكيشن»: نفذوا مشاريع خاصة بهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكتف إسراء عادل، 29 عامًا، بحبها لتدريب تصميم الأزياء والباترون، وتحقيق نجاحات كثيرة في المجال الذي تخصصت في دراسته، بل أرادت توسيع دائرة المتعلمين لتشمل الصم وضعاف السمع، فأطلقت تطبيقا خاصا لتعليمهم تصميم الأزياء والباترون، على «جوجل بلاي»، بالتعاون مع إحدى شركات الكمبيوتر.

مؤهلات «إسراء» في مجال تصميم الأزياء

أنهت «إسراء» دراستها في الدبلوم الفني الصناعي المتقدم، قسم الملابس الجاهزة، وأصقلت موهبتها بالحصول على دبلومة في الأزياء، ومنحة الدولة لتمكين المرأة في المجتمع: «كانت تخص دراسة الفاشون والتسويق وبدء المشروعات»، حسبما ذكرت في حديثها مع «الوطن»، فضلا عن حصولها على منحة السفارة الكورية؛ لدراسة الأزياء التاريخية الكورية، ودورات لتطوير قدراتها كمدربة تنمية بشرية من جامعة عين شمس.

بداية فكرة «إسراء» لتعليم الصمم والبكم تصميم الأزياء

اتجهت بعدها «أول مدربة باترون للصم وضعاف السمع في مصر» إلى التدريب منذ 9 سنوات، وكانت في البداية تقدم دورات تصميم وباترون كأغلب المدربين المتواجدين في نفس مجالها، ما دفعها إلى تطوير تخصصها ليشمل الصم وضعاف السمع، فتعلمت عام 2017 لغة الإشارة، بحسب حديثها: «عشان أقدر أدمج ذوى الهمم فى مجال الفاشون»، وفي فبراير 2018 نفذت «إسراء» أول دورة للصم وضعاف السمع، وسجلت الفكرة باسمها في حقوق الملكية الفكرية.

إسراء: مفيش فرق في تعليمهم عن الأصحاء

ومن هنا انطلقت «إسراء» في تعليم العديد من فتيات الصم وضعاف السمع، تصميم الأزياء، بطرق شرح مختلفة تتماشى مع حالتهم، داخل إحدى الأكاديميات الخاصة، وساعدتهم في فتح مشروعات خاصة بهم في نفس المجال، بعد انتهاء فترة التدريب وتخرجهم، لافتة إلى أنه ليس هناك أي فروقات في تعليم الصم والبكم عن الأشخاص الأصحاء سوى في اللغة؛ إذ أن الاستيعاب والفهم لديهم يكون عال إلى درجة كبيرة، ويستطيعوا العمل بنفس الكفاءة الإنتاجية للأصحاء.

فكرة تطبيق «دورة احتراف التفصيل بالباترون للصم»

وبعد نجاح «إسراء» في تدريب الصم والبكم لتصميم الأزياء، عرضت عليها إحدى شركات الكمبيوتر تنفيذ فكرة تطبيق «دورة احتراف التفصيل بالباترون للصم»، لخدمة أصحاب الهمم وتعليمهم حرفة التفصيل، ويأهل المتدرب للتعلم عن بعد، وتنفيذ مشروعه الخاص به بعد انتهاء تدريبه: «كنا عايزين من خلال الأبلكيشن نوصل لأكبر عدد من الصم والبكم داخل وخارج مصر»، وذلك باستخدام لغة الإشارة في التطبيق، وكذلك إمكانية السمع والقراءة للأصحاء.

آلية عمل تطبيق تعليم الصم والبكم لتصميم الأزياء

أخذت فكرة تطبيق «دورة احتراف التفصيل بالباترون للصم» مدة طويلة من «إسراء» وشركة الكمبيوتر لتنفيذها؛ إذ بدأوا العمل عليه من عام 2019، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن التطبيق يحتوي على 32 موضوعا، يضم ما يساعد المتدرب في التعليم، وكذلك قاموس للمصطلحات فى مجال التفصيل، ومرجع عن جميع أنواع الأقمشة، وطرق اختيارها، ومعرفتها من الملمس، واستخداماتها، لافتة إلى أن مبادراتها ستدخل مسابقة «طومسون» بالاتحاد الأوروبي، للمبادرات المهتمة بذوي الهمم.