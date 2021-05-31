10 إطلالات في 4 أيام تتوّج كيت أميرة الأناقة العصريّة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تُجسّد كيت ميدلتون صورة الأميرة العصريّة بامتياز، فهي تختار بذكاء أزياءها لتناسب مركزها، ومهامها، وطبيعة الدعوات التي تلبّيها. وخير دليل على ذلك الإطلالات التي اعتمدتها لدى انضمامها مؤخراً إلى زوجها الأمير ويليام في رحلة إلى اسكتلندا.

- بدأت كايت زيارتها بإطلالة ذات طابع كلاسيكي غلب عليها اللون الأزرق الملكي. وهي اختارت سترة "بلايزر" من علامة Zara نسّقتها مع تنورة مكسّرة متوسطة الطول من Hope. وقد كمّلت إطلالتها بحذاء "ستيليتو" من الجلد السويدي باللون البيج وحقيبة "كلاتش" باللون نفسه من علامة Metier. وقد غطّت وجهها بكمّامة تزيّنها الأزهار الزرقاء الصغيرة، وفقا للعربية.

- إطلالة كايت الثانية جاءت مونوكروميّة باللون البيج الحيادي. وقد تألّفت من معطف من Massimo Dutti سبق أن ظهرت به عدة مرات. وقد نسّقته مع كنزة وسروال واسع القدمين بالإضافة إلى حزام جلديّ حدّد الخصر ووشاح مزيّن بطبعة التارتان السكوتلنديّة. وهي كمّلت إطلالتها بحذاء وحقيبة صغيرة باللون البني.

- إطلالة كايت الثالثة جاءت "كاجوال" بما يتناسب مع الرحلة البحريّة التي قامت بها. وهي ارتدت سروال ضيّق من الدنيم باللون الكحلي، نسّقته مع سترة رياضيّة باللون الكاكي من علامة Seeland المتخصّصة بأزياء وأكسسوارات الصيد بالإضافة إلى حذاء "بوتس" يحمل توقيع See By Chloe.

- في إطلالتها الرابعة توجّهت كايت لمشاهدة عرض "كرويللا" في مدينة إدنبرة. وهي ظهرت بمعطف طويل باللون الأزرق تزيّنه طبعة التارتان السكوتلنديّة من علامة Holland Cooper. وقد نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون الأخضر الداكن من Manolo Blahnik وأقراط أذنين مزيّنة بالماس والياقوت استعارتها من الملكة إليزابيث.

- إطلالة كايت الخامسة بدت بحريّة بامتياز، كونها كانت متوجهة للقاء الصيادين. وقد ارتدت كنزة بيضاء تزيّنها الخطوط البحريّة السوداء من Erdem، نسّقتها مع سترة "بلايزر" سوداء من Holland Cooper وسروال باللون نفسه. كما كمّلت إطلالتها بحذاء رياضي أبيض من علامة Veja.

- في إطلالتها السادسة بدت كايت كأي امرأة عصريّة تقوم بنزهة في الطبيعة. وقد نسّقت سروال الدنيم الكحلي الذي اعتمدته مع كنزة باللون الزهري وسترة رياضيّة باللون الكحلي من Barbour. وقد كمّلت إطلالتها بقبعة وحذاء "بوتس" من See By Chloe.

- إطلالة كيت السابعة جاءت رياضيّة بامتياز كونها كانت متوجهة لممارسة رياضة كرة المضرب. وقد ارتدت للمناسبة سروال أسود نسّقته مع كنزة بيضاء من Ralph Lauren تميّزت بياقتها التي تأخذ شكل حرفV. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء رياضي أبيض من Superga.

- اعتمدت كيت إطلالتها الثامنة لزيارة أحد منتزهات مدينة أدنبرة. وهي اختارت سترة "بلايزر" باللون الزيتي من Massimo Dutti سبق أن ظهرت بها ونسّقتها مع سروال باللون نفسه وقميص أبيض تزيّنه نقاط البولكا باللون الزيتي. وقد حاولت كسر كلاسيكيّة الإطلالة بتنسيقها مع حذاء رياضي أبيض من Superga.

- في إطلالتها التاسعة اختارت كيت ثوباً وردياً من Me+Em للقاء فتاة صغيرة مصابة بالسرطان كانت ظهرت في كتاب الصور الفوتوغرافية الذي أصدرته دوقة كامبريدج . وهي كانت طلبت منها ارتداء ثوب أميرة لدى لقائها. وقد نسّقت كايت ثوبها الوردي مع حذاء "ستيليتو" باللون نفسه من Emmy London وكمّامة مزيّنة بطبعة الأزهار.

في طلّتها العاشرة والأخيرة ودّعت كيت اسكتلندا بمعطف أزرق يحمل توقيع دار Catherine Walker. وقد نسّقته مع "ستيليتو" باللون نفسه من Emmy London، حقيبة يد باللون الكحلي ومجوهرات ماسيّة ناعمة.