أحدهما استغل عدم معرفة الضحية بلغته.. تفاصيل واقعتا تحرش في يوم واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين الصباح والمساء كانت واقعتان شغلتا الرأي العام، حيث تعرضت فتاتان للتحرش الجنسي، بأشكال مختلفة، وخلال ساعات قليلة من الحديث عن هذه الوقائع، تم القبض على المتحرشين الاثنين.

حاسبوا المتحرش البرازيلي

«حاسبوا المتحرش البرازيلي»، هو الهاشتاج الذي تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن واقعة تعرض فتاة مصرية للتحرش من طبيب برازيلي، يدعى فيكتور سورينتينو.

وكانت بداية القصة، أن الطبيب نشر مقطع فيديو، وهو يوجه عدة أسئلة للفتاة المصرية، واستغل عدم معرفتها باللغة البرتغالية، وظل يوجه لها عدد من الأسئلة التي تحتوي على إيحاءات جنسية، لكن الفتاة ظنت أنه يتحدث معها عن أوراق البردي، لذلك أكملت الحديث معه.

بعد نشر الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام» تعرض الطبيب البرازيلي للهجوم الشديد من متابعيه، ثم خرج ليبرر بأن ما فعله هو مجرد «مرح ويعتاد على استخدام هذا النوع من الحديث من أجل المزاح مع أصدقائه»، وأنه استمر في الحديث بسبب أنه شعر بأن الفتاة تريد الموافقة على استمرار الحديث.

وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، انتشرت صور الطبيب البرازيلي المتحرش، مصحوبة بتعليقات داعية للقبض عليه، وبالفعل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا على صفحة «فيس بوك»، أشارت خلاله للقبض على المتحرش.

مضيف طيران تحرش بمذيعة على الشاطئ

واقعة أخرى شهدها أحد الشواطئ، استغل الفاعل وقتها وهو مضيف طيران بأحد الشواطئ، تواجده بالقرب من مذيعة، فحاول التقرب منها ومغازلتها، فتركت المكان وغادرته لكنه لاحقها، فأقدم على فعلته للفت انتباهها.

«أخرج عضوه عدة مرات»، هو الفعل الذي أقدم عليه المتحرش مرات متتالية للفت انتباه الفتاة، التي تمكنت من استجماع قواها لتصويره في وضع مخل، واستغاثت المجني عليها بمرتادي الشاطئ.

وتمكن عدد من المتواجدين بالشاطئ من القبض على المضيف المتحرش وتسليمه للشرطة، التي وصلت مكان الحادث واقتادته إلى قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة وبالفعل اعترف المتحرش بما فعله.