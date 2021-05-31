سببت ذعرا لمراسل على الهواء.. معلومات عن حشرة زيز الحصاد الضخمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مواقف غريبة قد يتعرض لها المراسلون والمذيعون على الهواء مباشرة في الكثير من الأحيان، ما يضعهم في شعور محرج أمام مشاهديهم، يأتي آخرها ما تعرض له مراسل قناة «cnn» الأمريكية؛ إذ واجه موقفا مفاجئا وشيئا لم يتوقعه قط، حيث وجد حشرة ضخمة تزحف على رقبته في أثناء وجوده على الهواء مباشرة.

ونشرت القناة فيديو للموقف الطريف عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، معلقة: «تعرض كبير مراسلي cnn في الكونجرس، مانو راجو لموقف طريف عندما زحفت حشرة ضخمة تدعى زيز الحصاد على رقبته أثناء بث مباشر، وهكذا كان رد فعله».

وظهر المراسل في الفيديو وهو يتحدث مع فريق الإعداد في الاستديو قائلا: «سأكون في نفس القطعة خارج هذا؟ أو سنأخذ فاصلا؟»، وما إن انتهى من حديثه شعر بعدها بثوان بالحشرة الضخمة وألقاها على الأرض فور معلقا: «يا إلهي! زيز الحصاد ما هذا! هل يوجد المزيد عليّ؟ من أين تأتي هذه الحشرات؟ يا إلهي كنت أقول ما ذلك الشيء؟ أحسست بشيء ما».

معلومات عن حشرة زيز الحصاد

وحسبما كشف موقع «mdc»، فإن حشرة زيز الحصاد، تتميز بأجسامها الضخمة السوداء أو الخضراء المنقوشة، وغالبا ما تكون لها طبقة بيضاء على الجانب السفلي، وعيون سوداء أو بنية اللون، و4 أجنحة غشائية مع مسحة سوداء أو خضراء.

وتزحف أو تطير تلك الحشرة لكنها لا تقفز، وتتسم بأن لها 3 عيون، بالإضافة إلى عينين مركبتين أكبر، فيما تتميز الذكور البالغين بوجود عضوًا لديها يصدر صوتًا عاليًا وخشنًا يستخدم لجذب الإناث.

تناول أكلها

ومن الغريب أنه تطهى تلك الحشرة كأحد أنواع الأطعمة؛ إذ تحتوي على نسب عالية من البروتين فضلا عن كونها قليلة الدهون، وذلك عن طريق قليها.