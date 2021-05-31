في عيد ميلادها.. نهلة سلامة: اتجوزت 4 مرات ونفسها تتجوز محمد سامي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ولدت لأسرة فنية، فوالدها هو الموسيقار فاروق سلامة، وعمها الموسيقي جمال سلامة، كانت بدايتها من خلال المسرح، حيث شاركت في عدة مسرحيات منها «عالم كورة، بولوتيكا، للسيدات فقط»، ثم انتقلت للعمل في السينما، وشاركت في العديد من الأعمال في فترة التسعينيات، ولمع نجمها مع الكثير من النجوم والنجمات، ومن بينهم الفنان أحمد زكي، هي الفنانة نهلة سلامة.

ويتزامن اليوم 31 مايو، يوم ميلاد الفنانة نهلة سلامة، ويُقدم «هُن» لقطات من حياتها الفنية والعاطفية، خلال السطور التالية.

نهلة سلامة: اتجوزت 4 مرات.. ونفسي اتجوز محمد سامي

عُرف عن نهلة سلامة، كثرة عدد زيجاتها، فقد تزوجت ما يقرب من 4 مرات، وكانت من بينهم زيجة لمدة 48 ساعة فقط، وكانت روت كواليس زيجاتها، خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، قائلةً: «أنا اتجوزت 48 ساعة فقط لأني اخترت غلط، ومبحبش أتجوز حد أصغر مني، وقعدت 15 سنة وأكتر مش متجوزة».

وأشارت خلال لقائها، مع المخرجة إيناس الدغيدي، قائلةً: «عايزة أتجوز محمد سامي بقى عشان أعمل أدوار جامدة، لكن هو صديقي وأخي ومي عمر حبيبتي، أنا بتكلم فنيا مش حقيقي».

علاقتها بالفنان أحمد زكي

وكانت تحدثت الفنانة نهلة سلامة، عن كواليس علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، قائلةً: «مقاليش إنه عاوز يتجوزني، الجواز قسمة ونصيب، كان ممكن أتجوزه بس اتجوزت محمد خان، وأحمد كان متحمس ليّ ولفني وكان دايما يقول كلام حلو عليّا، وكان بيقول إني عفريتة وإني تركيبة من يسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد».

وعن كواليس تقديمها لمشاهد إغراء، مع أحد النجوم الشباب، قالت نهلة سلامة: « لو هختار ممثل يصغرني ومن الجيل الجديد عشان أقدم معاه مشاهد إغراء ممكن كريم عبدالعزيز أو أمير كرارة».