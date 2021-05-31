الامارات | مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة من بينهم ممثل "طرزان"

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة من بينهم ممثل "طرزان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية ثمانية أشخاص، من بينهم الممثل، ويليام جوزيف (جو) لارا، الذي أدى شخصية "طرزان" في مسلسل في تسعينيات القرن الماضي، في عداد الموتى بعد تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم.

وكان الرجل البالغ من العمر 58 عاما، وزوجته جوين شامبلين لارا، وهي مديرة مؤسسة كنسية، بالإضافة إلى خمسة آخرين، على متن طائرة صغيرة عندما سقطت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا، بعد وقت قصير من إقلاعها حوالي الساعة 11 صباح السبت.

وكانت الطائرة متجهة من مطار سميرنا، الواقع على بعد حوالي 35 كيلومترا جنوب شرق ناشفيل، إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

وقال جون إنجيل، قائد الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد في بيان، الأحد، إن جهود الإنقاذ والبحث جارية للعثور عن الحطام والجثامين في البحيرة.

وشارك لارا (58 عاما) في بطولة الفيلم التليفزيوني "طرزان في مانهاتن" في عام 1989، وأدى الدور مرة أخرى في مسلسل "طرزان: المغامرات الملحمية"، الذي تمحور حول مآثر طرزان في أفريقيا.

وتزوج جو من جوين، وهي خبيرة في الحمية الغذائية المسيحية، عام 2018، ولعبا دور البطولة في مسلسل أذيع على يوتيوب.

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