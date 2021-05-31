أرملة حسن حسني في ذكرى وفاته: الحياة انتهت بعده.. وأتجنب الذكريات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت السيدة ماجدة حميدة أرملة الفنان الراحل حسن حسني، عن تفاصيل من حياته في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على قناة ألفا.

وقالت أرملة حسن حسني، إنه كان رفيق عمرها وتسببت وفاته بالسلب عليها معلقة: «الحياة توقفت وانتهت بوفاته».

وأضافت ماجدة حميدة، «لم أعد أحتمل الاستماع إلى الذكريات لذا أتجنب مشاهدة البرامج التي تتحدث عنه»، موضحة أنها ليست مستعدة بعد لتلك الخطوة، لكنها قد تتقبل الأمر مستقبلا.

وفي لقاء تلفزيوني سابق خرجت ماجدة حميدة معبرة عن حزنها لوفاة زوجها الفنان حسن حسني، مؤكدة أن الراحل كان إنسانا قلبه كبير جدا، وحياته كانت ملخصها في منزله، وكان يحب منزله، ويحب أنشطة المنزل للغاية، وكان يقوم بها بنفسه.

وأضافت أرملة حسن حسني خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، أن الفنان حسن حسني كان رجلا جادا ونشيطا في منزلهما وكان يهتم كثيرًا بتفاصيل الأسرة، معلقة: «كان بيعمل كل حاجة في البيت.. وكان ينهي تصويره وعمله ويرجع لمنزله سريعا».

حفيد حسن حسني يحيي ذكرى وفاته الأولى عبر «فيسبوك»: «كنت أطيب صاحب»

ومن جانبه أحيا الشاب حسن هشام، حفيد الفنان الراحل حسن حسني، ذكرى وفاة جده الأولى التي وافقت أمس، حيث غيب الموت الفنان الكبير 30 مايو من العام الماضي، تاركًا قرابة 500 عمل فني.

وكتب حفيد حسن حسني في ذكرى وفاته من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «زي النهاردة كان يوم فراقك لحظة ما سبتنا وسبت جوا كل واحد مننا علامة وألم كبير هتفضل مثلنا الأعلى في كل حاجة علمتنا إزاي نحب بعض وإن أهم حاجة هي لمتنا».

وغيب الموت الفنان حسن حسني صباح يوم 30 مايو من العام الماضي 2020 عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض تاركًا خلفه تاريخا حافلا من الأعمال الفنية الهامة والمؤثرة.