طبيب نفسي: سدس حالات الطلاق سببها اختلال الساعة البيولوجية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن مفهوم الساعة البيولوجية هو مفهوم «مجازي» لتنظيم إيقاع الحياة البيولوجية، كنبض القلب وما يؤثر على المزاج العام للشخص، «النوم يؤثر على الساعة البيولوجية، والجوع والعطش بيتأثروا بالساعة البيولوجية، وكل إنسان ليه ساعة بيولوجية خاصة بيه».

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من الآثار السيئة جراء تعرض الساعة البيولوجية للخلل، وهو ما يؤثر بنسبة كبيرة على زيادة حالات الطلاق، «علميا، ما بين كل 6 حالات طلاق يكون فيها حالة بسبب اختلال الساعة البيولوجية».

وأوضح أن إيقاع الساعة البيولوجية يتغير مع تغير الدولة أو المهام التي يقوم بها الشخص عبر متلازمات تخص الساعة البيولوجية، الأمر الذي يؤثر على الذاكرة ويحدث خلل مؤقت لحين تأقلم الشخص المسافر على حالة الطقس أو مواقيت شروق الشمس وغروبها، «متلازمة فروق التوقيت مش هي السبب الرئيسي لاختلال الساعة البيولوجية، واضطرابات النوم سبب لاختلال الساعة البيولوجية».

وأكد أن الخلل الهرموني يؤثر على الأشخاص في بعض سنوات حياتهم، وأحدث العلاجات لعلاج ذلك الاختلال هو العلاج بالضوء، «بنخلي المريض يتعرض لدرجة إضائة ودرجة حرارة معينة هو متعود عليها، وحتى الحيوان بيتأثر بالساعة البيولوجية».

ويعاني كثير من الأفراد من مشكلة الأرق التي من الممكن أن تسببها ضغوط الحياة والمشاكل الحياتية، وقلة النوم ليلا من الممكن أن تتسبب في التعب أثناء النهار، وسوء الأداء، أو بجلب الصداع والتوتر وغيرها من المشكلات، لذا يجب ضبط الساعة البيولوجية للجسم عبر الخلود للنوم والاستيقاظ منه في أوقات ثابتة كل يوم، بحسب الاستشاري النفسي.