تفاصيل خلاف هالة صدقي مع زوجها: بدأت بالتشهير وانتهت ببيت الطاعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازالت الفنانة هالة صدقي في صراع مع زوجها سامح سامي، والذي طلبها مساء أمس في بيت الطاعة في محضر رسمي.

وقد بدأت قصة الخلاف بين الفنانة وزوجها في يناير الماضي، حيث قام بإعلامها تشكيكه في نسب أولادها له.

زوج هالة صدقي يشكك في نسب أولادها له

وأعلن ذلك محام زوج الفنانة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه «إن موكله سامح سامي قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي، شامل كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك، ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها».

وطالب محام سامح، بإجراء تحليل «دي إن ايه»، لتشكك موكله في نسب أولاده منها، وذلك بعد أن علم بأنها وضعت بويضات لسيدة أخرى من أجل إنجابهم.

هالة صدقي تنقذ حياة حماها وزوجها يشكرها

وبعدها بفترة قليلة فوجئ جمهور هالة صدقي بشكر زوجها لها عبر حسابه على «فيسبوك» بسبب إنقاذها حياة والده قائلا «تخيلوا كده لما يكون فيه مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي، وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة، تكون أول واحدة عنده هي والولاد».

وأضاف سامح قائلاً: «مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول».

ليشيد الجميع بجدعنة هالة صدقي على هذا الموقف، لتلتزم الصمت وقتها فترة طويلة وفجأة تخرج عن صمتها قائلة «أشكركم من كل قلبي، على كل الحب اللي بعتهولي الفترة اللي فاتت، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهرة فجأة، واللي حصل واجب، ومهما كانت العداوات في وقت المرض أو الموت، لازم تكون أنت الأقوى لأني إنسان حر»

برنامج شيخ الحارة يعيد الخلاف بين هالة وسامح

اعتقد البعض بعض هذا الموقف أن الأمور أصبحت جيدة بين الزوجين، ولكن تجدد الخلاف مرة أخرى بعد ظهور هالة صدقي رمضان الماضي، من خلال برنامج «شيخ الحارة»، معلنة خيانة زوجها لها من خلال صور عرضها البرنامج، ليرد الزوج عبر حسابه على فيسبوك قائلا «دي الصور اللي عرضها البرنامج الفاشل بتاع النهاردة، كان منزلهم على أساس هما جابوا حاجة خطيرة جدا، أحب أعرفكم يا فشلة أن دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتى تتصورا معاها، أما الصورة التانية يا فشلة فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجآت!».

وبالفعل أعلن سامح سامي مفاجأة عبر «فيسبوك» حيث أعلن طلاق هالة صدقي لتظهر الأخيرة من خلال فيديو تكذب طلاقها قائلة إن ما فعله سامح يعد «طلاق أونطة» لأنه لا يوجد في مصر طلاق لمعتنقي الديانة المسيحية.

وأضافت «ياريت يكون طلقني ده طلاق أونطة، لو كان عاوز يطلقني كان عمل كده وهو فى أمريكا، بس هو فى مصر ومفيش طلاق للمسيحيين فى مصر بالطريقة دي».

هالة صدقي وبيت الطاعة

وفي آخر تطور للخلاف بين الزوجين، أعلنت هالة صدقي عبر انستجرام منذ ساعات طلب زوجها لها في بيت الطاعة ولكنها تقبلت الخبر بالمزح قائلة «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه».

وأضافت «صحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها هتكون طاعة on line، استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها».