أستاذ فيروسات يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون متابعة الطبيب: الفطر الأسود يحيط بنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتزايد حالات القلق من الإصابة بالفطر الأسود لدى الأشخاص خاصة بعد ظهوره في الاونة الأخيرة في العديد من دول العالم ليمثل انزعاجا عالميا آخر بجانب فيروس «كوفيد 19» المستجد، أبدى بعض المواطنين من خلال مواقع التواصل تخوفهم من بعض مسببات المرض.

واعتبر الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، أن هذا النوع من الفيروسات موجود بشكل طبيعي في الجسم قائلًا: «الفطر الأسود والاأيض أو الأصفر كلها فطريات موجودة بالفعل داخل جسم الإنسان، ونسميها الفطريات الانتهازية.. وكمان فيه حاجة اسمها بكتيريا انتهازية، لكن الفكرة إن المضادات الحيوية والكورتيزون بيأثروا بشكل سلبي على مناعة الأشخاص وهذه الكائنات بتنتهز فرصة ضعف الجسم لتبدأ في النمو وتتكاثر بشكل كبير إذا أصاب الجسم حالة من الوهن».

وكشف «الشبيني» خلال حديثه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» أن الفطرالأسود موجود في البيئة المحيطة بينا وموجود في الأسمدة والأتربة والفواكه والخضروات، «بيجي لأي شخص بيستنشقه ولو كان هنا رغيف خبز ظهر عليه العفن وبه جراثيم بتنتشر في الهواء وبنستنشقه والجهاز المناعي في حالته الطبيعية يقضي عليها ولا يعطيها الفرصة للنمو».

كما أبدى أستاذ الفيروسات تخوفه من الاستخدام المفرط للكورتيزونات والمضادات الحيوية في فترة الإصابة بالإنفلونزا دون الرجوع إلى طبيب موضحًا: «من أسوأ الأشياء في الدول النامية ومنها مصر هو استخدام المضادات الحيوية بدون متابعة من الطبيب لأنها تضعف المناعة والمضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات لكنها تقضي على البكتيريا ومع ذلك يستخدمها الناس أثناء إصابتهم بفيروس الإنفلونزا».

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يشار إلى أن ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أثارت حالة من الزعر على العديد من الأشخاص، الإصابة به رغم أنه مرض غير معد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن أسباب انتقاله، والمواد التي تساعد على الانتقال في محاولات للتخلص منها وتجنبها.