فوائد تناول عصيدة الذرة مرتين في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وفقا للدكتورة جوليا فينكلشتين، خبيرة التغذية الروسية، ينتشر استخدام عصيدة الذرة في التغذية، في بلدان عديدة وخاصة في دول القارة الأمريكية.

وتشير الخبيرة إلى أن عصيدة الذرة مفيدة جدا وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ومن الأفضل تناولها دون إضافة السكر أو مواد سكرية أخرى، وتعطي شعورا بالشبع فترة طويلة، وفقا لروسيا اليوم.

وتحتوي عصيدة الذرة على: فيتامينات- A ، E ، H ، PP ، B1 ، B2 ، B5 ، B6 ، B9 . وعناصر المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الحديد، الزنك، المنغنيز، النحاس، البورون، الألمنيوم، الصوديوم، الكالسيوم، الكبريت.

وبالإضافة إلى هذا، لا تحتوي بذور الذرة على الغلوتين، لذلك هي مناسبة لمن يعاني من مشكلات هضمية، والذين لا يستطيعون امتصاص هذه المادة، وهي غير مثيرة للحساسية، لذلك يمكن إعطاؤها للأطفال.

وأهم فوائد عصيدة الذرة أنها: تزيل السموم من الجسم بسرعة؛ تؤثر إيجابيا في حالة الجلد وتجعله مرنا؛ تقوي الأظافر والأسنان وتعطي لمعانا للشعر؛ تعوض نقص العناصر المعدنية عند النساء الحوامل؛ تحسن عملية التمثيل الغذائي لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية؛ مفيدة بصورة خاصة عند نقص إنزيمات الجهاز الهضمي؛ تحسن وظائف الجهاز العصبي والمزاج وتخفف الاكتئاب، بفضل حمض التربتوفان الأميني الموجود في بذور الذرة؛ يمتص الجسم الغلوكوز الموجود فيها ببطء، ما يسمح حتى لمن يعاني من اضطرابات الغدد الصماء بتناولها، بما في ذلك داء السكري؛ تشطر لويحات الكوليسترول وتقوي الأوعية الدموية، ما يخفض من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية.

ولكن لا ينصح بتناول عصيدة الذرة في حالات الإسهال والغازات والتهاب وقرحة المعدة، والتهاب كبيبات الكلى والقصور الكلوي والتهاب الوريد الخثاري ومشكلات في تخثر الدم.

وتقول الخبيرة، إن تناول هذه العصيدة مرتين في الأسبوع يجلب الكثير من الفوائد للجسم.