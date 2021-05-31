منى زكي توجه نصيحة لابنتها «لي لي»: «حافظي على جسدك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها لتناول مسلسلها « لعبة نيوتن» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2020، للعديد من القضايا التي وصفتها بأنها مُناصرة للنساء.

وأكدت منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «حكاية»، الذي يُعرض حاليًا عبر فضائية «MBC مصر»، أنها تشعر بحالة من السعادة كون أن المسلسل الذي شاركت في بطولته قام بتسليط الضوء على العديد من القضايا النسوية الهامة والتي ناصرت المرأة، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفهي، مشيرة إلى أنها مُناصرة لقضايا المرأة، ويجب أن يكون لها كيانها واحترامها ومكانتها في المُجتمع.

ووجهت «زكي»، خلال اللقاء، عدة نصائح إلى ابنتها «لي لي أحمد حلمي» ومنها أن تُحافظ على جسدها وكذلك حريتها معلقة:« لازم أولادنا يتربوا على أنهم يحموا نفسهم والبنت تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي أنه مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى فيه إحساس بينهم».

وتصدرت الفنانة منى زكي محرك البحث «جوجل»، مؤخرًا بعد لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، في برنامج «كلمة أخيرة»، حيث أزالت الستار عن تفاصيل وأسرار تخص حياتها الشخصية ومسلسلها «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحا كبير خلال عرضه فى الموسم الرمضانى 2021 أو عن حياتها الشخصية.

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وفي سياق منفصل كانت الفنانة منى زكي قد نعت الفنان سمير غانم، عقب وفاته منذ أيام، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراعه مع مرض الفشل الكلوي وفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

كما نشرت «زكي» صورة للفنان سمير غانم ودونت عليها: «بقلب ثقيل أودع أيقونة الدم الخفيف، هتوحشني عظمة حضورك على المسرح والبهجة اللي رسمتها على وشوشنا على شاشات السينما والتلفزيون، هتفضل دائما في قلوبنا، هنفتكرك دائما بابتسامة هتوحشنا الله يرحمك».