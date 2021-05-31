طبيب يكشف 4 علامات تدل على إصابتك بالفطر الأسود: قد تكون مصابا دون أن تشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

ذعر شديد لا يزال تعيشه شعوب العالم، بعد انتشار «الفطر الأسود» منذ ظهوره الأول في عدد من ولايات الهند، وصولا إلى مصر مؤخرا، بعد اكتشاف حالة إصابة به، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرارية مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي حصد الملايين من الأرواح والإصابات حتى الساعة.

علامات تدل على إصابتك بالفطر الأسود

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن»، عن بعض العلامات التي قد يشير وجودها إلى الإصابة بالفطر الخطير، وهي:

- الشعور بصداع شديد في جيوب الأنفية.

- خروج إفرازات من العين.

- الشعور بآلام ضعيفة في العين.

- التهابات العين.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على ضرورة الفحص الطبي عند ظهور تلك الأعراض على أي شخص.

طرق الحماية من الفطر الأسود

كما سلط موقع «india» المعني بالصحة، العديد من الطرق للحماية من الفطر الأسود، جاءت على النحو التالي:

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- ارتداء قناع واقٍ «فيس شيلد» في أثناء الخروج، خاصة في الحدائق والمناطق المتربة؛ إذ توجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.

وفاة 50 شخصا بسبب الفطر الأسود في ولاية هندية

وخلال الساعات القليلة الماضية، قال رئيس وزراء ولاية هاريانا، الهندية، مانوهار لال خاطار، إنَّ 50 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مرض الفطر الأسود، الذي ارتبط مؤخرًا بانتشار فيروس كورونا المستجد، في الولاية حتى الآن، بينما يخضع 650 آخرين للعلاج من العدوى في مستشفيات مختلفة تابعة لكل من الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس وزراء ولاية هاريانا، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ هناك أكثر من 750 حالة إصابة بالفطر الأسود في هاريانا حتى الآن، وقد شُفي 58 شخصًا بينما فقد 50 شخصًا حياتهم ويبحث 650 مريضًا عن العلاج.