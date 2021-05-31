بينها بلد عربي.. تعرف على الدول الأكثر تطعيمًا بلقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها قدمت العديد من اللقاحات لدول مختلفة حول العالم، كما أنها تعتبر الدولة الحادية عشر الأكثر تطعيما في العالم، وفقًا لأرقام نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

ووفق الصحيفة، حتى هذه اللحظة تلقى 50.3 بالمائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ووصل عدد الجرعات (سواء جرعة واحدة أو اثنين) التي تلقاها الأمريكيين إلى 294 مليون جرعة، وتم توزيعها على 164 مليون مواطن أمريكي، منهم 134 مليونا، تلقوا تطعيما كليا، مما يجعلها ثانِ أكثر دولة وزعت جرعات في العالم بعد الصين بحسب إحصاءات أمريكية.

الأولى عاميًا

وتعتبر دولة بوتان، الواقعة جنوبي آسيا، هي الدولة الأعلى من حيث تلقي اللقاح في العالم، من حيث نسبة السكان متلقي التطعيم حيث تلقى 63% من سكانها اللقاح، حسبما كشفت مجلة فوربس الأميركية.

وأكدت فوربس إن دولة بوتان، الواقعة في آسيا وصلت إلى هذه النسبة الكبيرة بسبب مشاركة المسؤولين والمتطوعين وإرسال جرعات إلى بعض المناطق النائية سيرا على الأقدام أو عن طريق المروحيات.

وكشفت الصحيفة عن ثمانية دول أكثر تطعيمًا في العالم، وهي: المالديف (58 في المئة)، المملكة المتحدة (58 في المئة)، منغوليا (57 في المئة)، البحرين (55 في المئة)، كندا (55 في المئة)، تشيلي (54 في المئة) والمجر (52 في المئة).

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وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن شروط الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مناشدة المواطنين باتخاذ خطوات التسجيل عبر الموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، أنها الجهة الوحيدة التي تتبنى مسؤولية تطعيم المواطنين المصريين وسوف تتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تروج لتطعيم المواطنين.