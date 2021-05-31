الامارات | مُعلمة سابقة.. أسرع امرأة تتسلق «إيفرست»

شكرا لقرائتكم خبر عن مُعلمة سابقة.. أسرع امرأة تتسلق «إيفرست» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المدرّسة السابقة في هونغ كونغ، تسانغ يين-هانغ، أمس، إنها لطالما آمنت بالطموحات الكبيرة بعد تسجيلها رقماً قياسياً جديداً كأسرع امرأة في العالم تصل إلى قمة إيفرست.

وتسلّقت تسانغ (44 عاماً) الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 متراً، في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة، في 23 الجاري، كما قال المسؤول غيانيندرا شريسثا.

وقالت تسانغ: «أنا مسترخية وسعيدة لأنني حققت هذا الهدف، الذي حددته قبل نحو أربع سنوات»، وأضافت: «لقد شاركت دائماً تلاميذي وأصدقائي فكرة أنه إذا كنتم تهدفون عالياً يمكنكم تحقيق نتائج عالية». بينما قال مرشدها، بيمبا شيربا، إن تسانغ حاولت الوصول إلى القمة في وقت سابق، لكن سوء الطقس عرقل رحلتها عندما كانت على ارتفاع 8755 متراً.

ولدت تسانغ في الصين وانتقلت عائلتها إلى هونغ كونغ، وقالت إنها عندما كانت طفلة كانوا يعيشون «بلا موارد»، والرياضة التي كانت تشارك فيها مجاناً في مدرستها أصبحت مصدر فرحها.

بدأت تتدرب كمتسلقة جبال منذ 11 عاماً، وتسلقت إيفرست عام 2017، وأصبحت أول امرأة من هونغ كونغ تصل إلى القمة. وفي عام 2018، سجلت المتسلقة النيبالية، فونجو جانغمو لاما، أسرع صعود نسائي لإيفرست خلال 39 ساعة وست دقائق.

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