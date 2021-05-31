توقعات الأبراج اليوم 31-5-2021: حب جديد للحوت.. والدلو يحتاج إجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".

برج الحمل

التركيز على هدفك و مستقبلك من أهم ما يحدث في حياتك الأن، لذا لا تشتيت ذهنك بأشياء أخري.

برج الثور

يحيطك بعض المهام الصعبة التي تضعك تحت ضغط التفكير، لذا حاول التنزه برفقة أصدقائك لتغير حالتك المزاجية.

برج الجوزاء

ربما سيتم تأجيل خططك الخاصة بفكرة السفر لوقت قصير، وذلك بسبب ظروف عملك.

برج السرطان

التفكير في العمل يجعلك أكثر ارهاقا، لذا تفضل الابتعاد عن الإزدحام و الاستجمام بمفردك.

برج الأسد

حاول أن تنهي أعمالك بطريقة مميزة وسريعة، بحيث تكون مميزا هذا اليوم.

برج العذراء

حالتك المادية صعبة اليوم، لذا لا تستطيع التسوق، ومن الأفضل تأجيل التسوق لنهاية الأسبوع.

برج الميزان

علاقتك مضطربة مع شريك حياتك، لذا فإن النقاش هو أفضل طريقة للوصول لحل.

برج العقرب

تعود علاقتك بشريكك إلى قمة التوافق والانسجام بعد سوء التفاهم.

برج القوس

حافظ على هدوء أعصابك، ستتلقى اليوم مكالمة هاتفية ستغير مزاجك للأسوأ.

برج الجدي

لا تهمل في صحتك بسبب ضغوطات عملك، وحاول أن تبتعد عن الأمور التي ترهقك.

برج الدلو

تحتاج إلى إجازة طويلة لاسترجاع طاقتك، لذا لا تضيع الكثير من الوقت برفقك أصدقائك.

برج الحوت

حان الوقت للارتباط، فهناك علاقة حب قوية تنتظرك.