الامارات | أنغام من العراق ومصر وماليزيا في ملتقى العود العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام من العراق ومصر وماليزيا في ملتقى العود العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض مهرجان أبوظبي 2021 الحلقة الثانية من فعاليات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية، وذلك ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الـ18 التي تستمر على مدار عام كامل.

وقدمت الحلقة الثانية عروضاً موسيقية حصرية ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ: ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺎس وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر (اﻟﻌﺮاق)، وﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻬﺎﻣﻲ (ﻣﺼﺮ)، وذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻳﻮﺳـﻒ (ﻣﺎﻟـﻴﺰﻳـﺎ). وسلطت اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﻮد ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ، اﻟﺬي ﺼﻮﺮ ﻓـﻲ ورﺷﺘﻪ ﻓـﻲ العاصمة العراقية ﺑﻐﺪاد. كما قدم اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ، اﻟﺪﻛﺘﻮر درﻳﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ (اﻟﻌﺮاق)، ﺧﻼل اﻟﺤﻠﻘﺔ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮر آﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟـ20، إضافة إلى ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ واﻟﻌﺎزف في اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية، إذ يقدم مساء غد الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي. ويمتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 يونيو، ويضم سبع حلقات تقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم تاريخ وتطور العود، وكيف تدمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي، بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة.

• دورة المهرجان الـ 18 تستمر على مدار عام كامل.

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