أهمها «ريموت االتليفزيون».. أشياء يجب تنظيفها عند الوصول إلى غرفة الفندق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزداد الرحلات للمصايف في فصل الصيف، وعند الإقامة في فندق يجب التأكد من نظافة الغرف بمجرد الدخول إليها، باتباع خطوات بسيطة وسهلة، أهمها كما ذكرها موقع «Times of india».

تطهير الأسطح

يجب الحرص عند دخول الغرفة على تطهير وتعقيم جميع الأسطح، خاصة طاولات النوم وأجهزة التحكم عن بعد والهاتف، وأي شىء يلمس من زوار الفندق، ومفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب، وأي شىء في الغرفة، للوقاية من انتقال الفيروسات.

التحقق من وجود بق الفراش

ويظهر بق الفراش في السرير، لذلك يجب البحث جيدا، وتوجد هذه الحشرات في طبقات المراتب والسجاد وتشمل علامات بق الفراش بقعًا من الدم على الفراش أو بقع بنية صغيرة.

تنظيف الحمام

لا يمكن أحيانا رؤية البكتيريا والجراثيم في الحمام؛ إذ يمكن أن يبدو نظيفا، لذلك يمكن تنظيف الدش والأرضية بمناديل مبللة أو بخاخ مطهر.

الملاءات والمناشف

الحرص على التأكد من تنظيف المناشف والأغطية؛ إذ يساعد ذلك على التخلص من بق الفراش والحشرات والجراثيم على الأغطية والمناشف.

أكثر الأشياء الملوثة في غرفة الفندق

- الأشياء التي يمسك بها كل نزلاء الفندق.

- جهاز التحكم عن بعد «الريموت كنترول» الخاص بالتلفاز.

كان الطبيب ويليام باين من هيوستن في ولاية تكساس، وهو من كثيري السفر، أوضح أن جهاز التحكم قد تلمسه أعدادا لا حصر لها من الأيدي، وعلى الأرجح لا يهتم العمال بتنظيفه.

وفي دراسة صدرت عام 2012 عن جامعة هيوستن، أفادت أن أجهزة الريموت كنترول ملوثة بنفس درجة دورات المياه، وكذلك زر مصباح الإنارة الجانبية الذي يستعمله معظم النزلاء دون الانتباه إلى احتمالية تلوثه، فقبل استخدام أحد هذه الأشياء، ربما تحتاج إلى مسحه بفوطة مضادة للبكتيريا، أو رشه معقم.